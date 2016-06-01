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Обстановка на границе в пределах региона
- Сегодня, 12:02
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За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
6,9 тыс. Человек и 1,7 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
увеличение пассажирского и транспортного потоков на 19% и 13% соответственно.
Через государственную границу не пропущено одно лицо.
К административной ответственности за нарушение пограничного
режима и нарушение правил пребывания в Украине иностранцев и лиц без
гражданства привлечены 9 лиц, на которых наложен штраф 5423 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
6,9 тыс. Человек и 1,7 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
увеличение пассажирского и транспортного потоков на 19% и 13% соответственно.
Через государственную границу не пропущено одно лицо.
К административной ответственности за нарушение пограничного
режима и нарушение правил пребывания в Украине иностранцев и лиц без
гражданства привлечены 9 лиц, на которых наложен штраф 5423 гривен.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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