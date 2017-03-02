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На Черниговщине представители Военной службы правопорядка обучают молодежь
- Сегодня, 12:32
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В Черниговском национальном педагогическом университете военные инструкторы по боевым искусствам начали обучение приемам рукопашного боя по разработанным методикам для своих собратьев, детей военнослужащих и студентов местных вузов.
Тренировки проводятся дважды в неделю. Группа обучаемых составляет
около двадцати человек. Основным приоритетом является то, что освоение направлений
боевого мастерства, как рукопашный бой, панкратион, самбо, боевое
самбо, бокс абсолютно бесплатное.
Инструкторы уверяют, что почти все участники за время обучения уже
имеют значительные успехи в местных и всеукраинских соревнованиях.
Молодежь с удовольствием посещает занятия и стремится к новым спротивних
успехов чтобы быть первыми.
Скоро секция боевых искусств будет расширяться, а ее
воспитанники сделают значительный шаг к спортивным вершинам.
Игорь Березинский
Тренировки проводятся дважды в неделю. Группа обучаемых составляет
около двадцати человек. Основным приоритетом является то, что освоение направлений
боевого мастерства, как рукопашный бой, панкратион, самбо, боевое
самбо, бокс абсолютно бесплатное.
Инструкторы уверяют, что почти все участники за время обучения уже
имеют значительные успехи в местных и всеукраинских соревнованиях.
Молодежь с удовольствием посещает занятия и стремится к новым спротивних
успехов чтобы быть первыми.
Скоро секция боевых искусств будет расширяться, а ее
воспитанники сделают значительный шаг к спортивным вершинам.
Игорь Березинский
Источник: 0462.ua
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