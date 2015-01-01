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Таможенники и пограничники скоординировали действия на границе

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:17
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Таможенники и пограничники скоординировали действия на границеКоординация действий фискальной и пограничной служб для усиления защиты украинской границы и совершенствования обмена информацией стали основными темами обсуждения в ходе совместной видеоселекторного совещания Государственной фискальной службы и Администрации Государственной пограничной службы Украины. В мероприятии приняли участие и.о. Председателя ДФС Мирослав Продан, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, руководители структурных подразделений ДФС, ДПС, таможен и региональных управлений Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Председатель ДФС отметил положительные сдвиги в совместной работе сотрудников обоих

служб, предусмотренной Соглашением об обмене информацией, подписанному на днях между ДФС и

Государственной пограничной службой Украины. «Это знаковое событие, поскольку ранее нам не

удавалось найти общий взгляд на механизм доступа пограничников к

информационного продукта таможни и таможенников к информационного продукта

пограничников », - отметил Мирослав Продан.

По его словам, это упрощает ряд таможенных формальностей, сокращает время таможенного

оформление, а затем, улучшает сервис при пересечении таможенной границы Украины.

Первые результаты такого сотрудничества полученные при реализации пилотного проекта в пункте

«Новые Яриловичи».

«Отработав механизмы сотрудничества на пункте пропуска Черниговской таможни,

мы будем распространять накопленный опыт на всю территорию Украины », - подчеркнул

Мирослав Продан.

Участники мероприятия обсудили ускорение прохождения таможенного и пограничного

контроля, развитие и модернизацию пунктов пропуска. В частности, рассматривалась

возможность введения совместного контроля в международном пункте пропуска

«Кучурган - Первомайск», международного движения в пункте пропуска «Бронница - Унгурь».

Кроме того обсуждались пути улучшения инфраструктуры и обслуживания для

Во избежание очередей на государственной границе со странами ЕС.

«Только совместными усилиями таможенников и пограничников, а также налаживанием

эффективного взаимодействия с органами местной власти возможно решить проблемные вопросы », -

подчеркнул Мирослав Продан.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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