4ернігів.інфо » Стрічка новин » Таможенники и пограничники скоординировали действия на границе
Таможенники и пограничники скоординировали действия на границе
- Сегодня, 13:17
- Просмотров: 29
Координация действий фискальной и пограничной служб для усиления защиты украинской границы и совершенствования обмена информацией стали основными темами обсуждения в ходе совместной видеоселекторного совещания Государственной фискальной службы и Администрации Государственной пограничной службы Украины. В мероприятии приняли участие и.о. Председателя ДФС Мирослав Продан, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, руководители структурных подразделений ДФС, ДПС, таможен и региональных управлений Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Председатель ДФС отметил положительные сдвиги в совместной работе сотрудников обоих
служб, предусмотренной Соглашением об обмене информацией, подписанному на днях между ДФС и
Государственной пограничной службой Украины. «Это знаковое событие, поскольку ранее нам не
удавалось найти общий взгляд на механизм доступа пограничников к
информационного продукта таможни и таможенников к информационного продукта
пограничников », - отметил Мирослав Продан.
По его словам, это упрощает ряд таможенных формальностей, сокращает время таможенного
оформление, а затем, улучшает сервис при пересечении таможенной границы Украины.
Первые результаты такого сотрудничества полученные при реализации пилотного проекта в пункте
«Новые Яриловичи».
«Отработав механизмы сотрудничества на пункте пропуска Черниговской таможни,
мы будем распространять накопленный опыт на всю территорию Украины », - подчеркнул
Мирослав Продан.
Участники мероприятия обсудили ускорение прохождения таможенного и пограничного
контроля, развитие и модернизацию пунктов пропуска. В частности, рассматривалась
возможность введения совместного контроля в международном пункте пропуска
«Кучурган - Первомайск», международного движения в пункте пропуска «Бронница - Унгурь».
Кроме того обсуждались пути улучшения инфраструктуры и обслуживания для
Во избежание очередей на государственной границе со странами ЕС.
«Только совместными усилиями таможенников и пограничников, а также налаживанием
эффективного взаимодействия с органами местной власти возможно решить проблемные вопросы », -
подчеркнул Мирослав Продан.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Председатель ДФС отметил положительные сдвиги в совместной работе сотрудников обоих
служб, предусмотренной Соглашением об обмене информацией, подписанному на днях между ДФС и
Государственной пограничной службой Украины. «Это знаковое событие, поскольку ранее нам не
удавалось найти общий взгляд на механизм доступа пограничников к
информационного продукта таможни и таможенников к информационного продукта
пограничников », - отметил Мирослав Продан.
По его словам, это упрощает ряд таможенных формальностей, сокращает время таможенного
оформление, а затем, улучшает сервис при пересечении таможенной границы Украины.
Первые результаты такого сотрудничества полученные при реализации пилотного проекта в пункте
«Новые Яриловичи».
«Отработав механизмы сотрудничества на пункте пропуска Черниговской таможни,
мы будем распространять накопленный опыт на всю территорию Украины », - подчеркнул
Мирослав Продан.
Участники мероприятия обсудили ускорение прохождения таможенного и пограничного
контроля, развитие и модернизацию пунктов пропуска. В частности, рассматривалась
возможность введения совместного контроля в международном пункте пропуска
«Кучурган - Первомайск», международного движения в пункте пропуска «Бронница - Унгурь».
Кроме того обсуждались пути улучшения инфраструктуры и обслуживания для
Во избежание очередей на государственной границе со странами ЕС.
«Только совместными усилиями таможенников и пограничников, а также налаживанием
эффективного взаимодействия с органами местной власти возможно решить проблемные вопросы », -
подчеркнул Мирослав Продан.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
Иностранцы продолжают подделывать отметки о пересечении государственной гр ...
Вчера, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время проверки
Группа европейских экспертов ознакомилась с работой пунктов пропуска на Чер ...
Группа иностранных экспертов совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины
В Черниговской таможни рассказали о нововведениях на границе
В рамках реформирования таможни вводится видеофиксация проведения таможенных формальностей. Это
Председатель фискальной службы Роман Насиров с рабочим визитом в Черниговск ...
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров в рамках визита в Черниговскую
Несмотря на временное закрытие ряда пропускных пунктов на границе, в Новых ...
Повышенной загруженности украинских пунктов пропуска на границе с Россией и Белоруссией не
Мужчина, находившийся в розыске с июня, пытался выехать за границу через пу ...
В Черниговской области на границе задержан мужчина, который с июня находился в розыске по
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!