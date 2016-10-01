Новые люки устанавливают на проспекте Мира

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В среду, 19 апреля на проспекте Мира от улицы Котляревского к улице Летная подразделениями КП «Черниговводоканал» начат капитальный ремонт смотровых колодцев водопровода. Работы выполняются по новым технологиям.
На магистралях города начата реконструкция колодцев
Гарантийные обязательства на капитальный ремонт дорог не могут быть больше, чем срок гарантии на объекты, находящиеся на этих дорогах. Надо было сломать шаблон, по которому в нашей стране сначала выполняется капитальный ремонт дорог, а уже потом, через год-два приезжают ремонтные бригады коммунальных служб и все ломают, чтобы отремонтировать смотровой колодец, который провалился ниже уровня дороги. Именно поэтому одним из главных требований КП «Черниговводоканал» в управление ЖКХ города было включение капитального ремонта колодцев в смету капитальных ремонтов автодорог города.
Учитывая состояние смотровых колодцев на дорогах Чернигова и значительное количество объемов капитальных ремонтов дорог, включенных в планы УЖКХ города на 2017 год, без работы ремонтно-строительная бригада КП «Черниговводоканал» этим летом, как обычно и всегда, не будет сидеть. В первую очередь ремонты колодцев, строительство камер и замена люков будет выполняться на магистральных улицах Чернигова: проспекте Мира и ул. Ивана Мазепы, на которых уже второй год подряд проводятся дорожные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
Осмотром участка проспекта Мира от ул. Котляревского до ул. Летная было установлено, что под замену подпадают 38 люков колодцев водопровода непосредственно на проезжей части магистрали и четыре люка канализации на прилегающих к проспекту дорогах. Кроме этого надо еще будет провести капитальный ремонт колодцев, выполненных из красного кирпича и сделать их в бетоне. Ведь кирпич - материал ненадежный, который через год-два под воздействием влаги и нагрузок превращается обратно в глину. В основном, именно поэтому и происходят просадки или провалы колодцев на дорогах города. Также, ближе к улице Летная под полотном дороги будет построено водопроводную камеру - помещение 3,5х3,5 метра для размещения арматуры магистрального водопровода. Все эти работы будут создавать определенные неудобства для автомобилистов, но, если город хочет иметь качественную дорогу - без этого не обойтись.
Быстро, качественно, с точностью до миллиметра
Работы на проспекте Мира по реконструкции водопроводных колодцев начались в среду, 19 апреля, неподалеку от перекрестка проспекта Мира и ул. Котляревского. За день было смонтировано новый колодец и заменены две крышки люков.
Отметим, что указанные работы выполняются по новым технологиям с использованием люков класса D400, изготовленные чешским концерном KASI из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Эти люки имеют защиту от выбивания крышки с корпуса под колесами автомобилей и выдерживают максимальная нагрузка от 52 до 55 тонн.
Важно, что вместе с новыми люками в Чернигов пришла новая технология их установки. Так, вместо кирпича для изготовления горловины люка начали использовать бетонные кольца и довольно стоящую монтажную смесь IZOLSAN HF. Использование быстро застывающей смеси позволяет использовать бетонные опорные кольца для восстановления и строительства колодцев - проникающая в самые щели смесь превращает кольца и сам люк на сплошную конструкцию, что, по сути было невозможным при использовании обычного цемента. Тот факт, что IZOLSAN приобретает своих характеристик уже через 30 минут после использования, позволяет открывать движение транспорта на месте ремонтных работ фактически по тем же 30 минут после отмостки крышки люка асфальтом.
Важно, что новая технология также позволяет устанавливать крышки люков в уровень с покрытием дороги с точностью до миллиметра. Так, по техническому заданию от дорожников, после установки на проспекте Мира крышки люков будут подняты над уровнем асфальта на 4,7 см. Это превышение сделано для того, чтобы при дальнейшем заключении асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги крышка люка была заподлицо с дорогой.
После окончания работ на проспекте Мира, ремонтные работы будут начаты на ул. Ивана Мазепы, а также на ряде второстепенных улиц города где также запланирован капремонт покрытия.
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Вниманию водителей! На участке проспекта Мира в Чернигове от ул. Котляревского до ул. Летная крышки люков колодцев устанавливаются на 4,7 см выше существующего уровня асфальтобетонного покрытия. Просим обращать на это внимание и избегать наездов на установленные крышки. Превышение высоты крышек люков над уровнем дороги будет устранено после заключения слоя асфальта во время ремонта указанного участка проспекта Мира.
Новые люки устанавливают на проспекте Мира
- Сегодня, 13:33
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В среду, 19 апреля на проспекте Мира от улицы Котляревского к улице Летная подразделениями КП «Черниговводоканал» начат капитальный ремонт смотровых колодцев водопровода. Работы выполняются по новым технологиям.
На магистралях города начата реконструкция колодцев
Гарантийные обязательства на капитальный ремонт дорог не могут быть больше, чем срок гарантии на объекты, находящиеся на этих дорогах. Надо было сломать шаблон, по которому в нашей стране сначала выполняется капитальный ремонт дорог, а уже потом, через год-два приезжают ремонтные бригады коммунальных служб и все ломают, чтобы отремонтировать смотровой колодец, который провалился ниже уровня дороги. Именно поэтому одним из главных требований КП «Черниговводоканал» в управление ЖКХ города было включение капитального ремонта колодцев в смету капитальных ремонтов автодорог города.
Учитывая состояние смотровых колодцев на дорогах Чернигова и значительное количество объемов капитальных ремонтов дорог, включенных в планы УЖКХ города на 2017 год, без работы ремонтно-строительная бригада КП «Черниговводоканал» этим летом, как обычно и всегда, не будет сидеть. В первую очередь ремонты колодцев, строительство камер и замена люков будет выполняться на магистральных улицах Чернигова: проспекте Мира и ул. Ивана Мазепы, на которых уже второй год подряд проводятся дорожные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.
Осмотром участка проспекта Мира от ул. Котляревского до ул. Летная было установлено, что под замену подпадают 38 люков колодцев водопровода непосредственно на проезжей части магистрали и четыре люка канализации на прилегающих к проспекту дорогах. Кроме этого надо еще будет провести капитальный ремонт колодцев, выполненных из красного кирпича и сделать их в бетоне. Ведь кирпич - материал ненадежный, который через год-два под воздействием влаги и нагрузок превращается обратно в глину. В основном, именно поэтому и происходят просадки или провалы колодцев на дорогах города. Также, ближе к улице Летная под полотном дороги будет построено водопроводную камеру - помещение 3,5х3,5 метра для размещения арматуры магистрального водопровода. Все эти работы будут создавать определенные неудобства для автомобилистов, но, если город хочет иметь качественную дорогу - без этого не обойтись.
Быстро, качественно, с точностью до миллиметра
Работы на проспекте Мира по реконструкции водопроводных колодцев начались в среду, 19 апреля, неподалеку от перекрестка проспекта Мира и ул. Котляревского. За день было смонтировано новый колодец и заменены две крышки люков.
Отметим, что указанные работы выполняются по новым технологиям с использованием люков класса D400, изготовленные чешским концерном KASI из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Эти люки имеют защиту от выбивания крышки с корпуса под колесами автомобилей и выдерживают максимальная нагрузка от 52 до 55 тонн.
Важно, что вместе с новыми люками в Чернигов пришла новая технология их установки. Так, вместо кирпича для изготовления горловины люка начали использовать бетонные кольца и довольно стоящую монтажную смесь IZOLSAN HF. Использование быстро застывающей смеси позволяет использовать бетонные опорные кольца для восстановления и строительства колодцев - проникающая в самые щели смесь превращает кольца и сам люк на сплошную конструкцию, что, по сути было невозможным при использовании обычного цемента. Тот факт, что IZOLSAN приобретает своих характеристик уже через 30 минут после использования, позволяет открывать движение транспорта на месте ремонтных работ фактически по тем же 30 минут после отмостки крышки люка асфальтом.
Важно, что новая технология также позволяет устанавливать крышки люков в уровень с покрытием дороги с точностью до миллиметра. Так, по техническому заданию от дорожников, после установки на проспекте Мира крышки люков будут подняты над уровнем асфальта на 4,7 см. Это превышение сделано для того, чтобы при дальнейшем заключении асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги крышка люка была заподлицо с дорогой.
После окончания работ на проспекте Мира, ремонтные работы будут начаты на ул. Ивана Мазепы, а также на ряде второстепенных улиц города где также запланирован капремонт покрытия.
____________________________________________________________________________________
Вниманию водителей! На участке проспекта Мира в Чернигове от ул. Котляревского до ул. Летная крышки люков колодцев устанавливаются на 4,7 см выше существующего уровня асфальтобетонного покрытия. Просим обращать на это внимание и избегать наездов на установленные крышки. Превышение высоты крышек люков над уровнем дороги будет устранено после заключения слоя асфальта во время ремонта указанного участка проспекта Мира.
Источник: 4ernigiv.info
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