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На границе задержан преступник

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:19
  • Просмотров: 22
На границе задержан преступникВчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», при оформлении на въезд в Украину рейсового автобуса Москва - Бельцы, установлено, что один из пассажиров - 31-летний гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за совершение преступления, предусмотренного статьей 185 «Кража» Уголовного Кодекса Украины.

Согласно предоставленного Интерполом

статуса гражданин был задержан и

после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам

Шосткинского отдела Национальной полиции ГУ в Сумской области.

Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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