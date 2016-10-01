4ернігів.інфо » Стрічка новин » На границе задержан преступник
На границе задержан преступник
- Сегодня, 14:19
- Просмотров: 22
Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», при оформлении на въезд в Украину рейсового автобуса Москва - Бельцы, установлено, что один из пассажиров - 31-летний гражданин Украины, разыскиваемый Интерполом за совершение преступления, предусмотренного статьей 185 «Кража» Уголовного Кодекса Украины.
Согласно предоставленного Интерполом
статуса гражданин был задержан и
после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам
Шосткинского отдела Национальной полиции ГУ в Сумской области.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Согласно предоставленного Интерполом
статуса гражданин был задержан и
после проведения соответствующих мероприятий передан сотрудникам
Шосткинского отдела Национальной полиции ГУ в Сумской области.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
Очередную преступницу задержали на границе
Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при
На границе изъяли автомобиль с поддельными документами
В субботу, в международном автомобильном пункте пропуска «Гремяч», под оформление на выезд из
Опять граница, и опять преступник ...
В субботу, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке
На границе продолжают проявлять наркоманов ...
Выходные дни для наркоманов НЕ задались, а причиной стали профессиональные действия пограничников
Похищенный автомобиль остановили на границе
В международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», под оформление на въезд в Украину
На границе задержан похищенный БМВ
Вчера вечером в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!