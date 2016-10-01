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Налоговая: Черниговские декларанты уже отчитались о более 177,9 млн. грн. прошлогодних доходов
- Сегодня, 14:40
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Об этом сообщили в отделе администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области.
Напоминаем гражданам, что до завершения
компании декларирования гражданами
доходов, полученных в 2016 году осталось обмелел времени. Последний день
представление декларации - 3 мая 2017.
Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую
декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в
Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.
Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут
получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах.
Сторонникам современных информационных технологий предлагаем
декларировать доходы в электронном виде. С этой целью работает
специальный электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах в
электронном виде ». В частности, физические лица в открытой части
Электронного кабинета плательщика могут заполнить, сохранить и
распечатать декларацию, а в разделе «Введение отчетности» личного
кабинета с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
могут подать декларацию в электронном виде.
Бесплатно получить ЭЦП можно в отделе регистрации пользователей при
ГУ ДФС в Черниговской области по адресу: г.. Чернигов, ул. Кирпоноса, 28
1-й этаж, ким.14. Телефон для справок: (0462) 77-49- 27.
Декларация подается по форме, утвержденной приказом Министерства
финансов Украины от 15 сентября 2016 №821 «О внесении изменений в
приказа Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859 ».
Подробно ознакомиться с Порядком получения сведений о доходах
можно на официальном веб - портале ДФС Украины в рубрике «Физическим
лицам / Получение сведений из Государственного реестра физических лиц -
налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в
электронном виде ». Материалы разъяснительного характера по вопросам
декларирования гражданами доходов размещен на веб - портале ведомства в
баннере «Декларирование доходов граждан».
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Напоминаем гражданам, что до завершения
компании декларирования гражданами
доходов, полученных в 2016 году осталось обмелел времени. Последний день
представление декларации - 3 мая 2017.
Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую
декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в
Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.
Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут
получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой
декларации об имущественном состоянии и доходах.
Сторонникам современных информационных технологий предлагаем
декларировать доходы в электронном виде. С этой целью работает
специальный электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах в
электронном виде ». В частности, физические лица в открытой части
Электронного кабинета плательщика могут заполнить, сохранить и
распечатать декларацию, а в разделе «Введение отчетности» личного
кабинета с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
могут подать декларацию в электронном виде.
Бесплатно получить ЭЦП можно в отделе регистрации пользователей при
ГУ ДФС в Черниговской области по адресу: г.. Чернигов, ул. Кирпоноса, 28
1-й этаж, ким.14. Телефон для справок: (0462) 77-49- 27.
Декларация подается по форме, утвержденной приказом Министерства
финансов Украины от 15 сентября 2016 №821 «О внесении изменений в
приказа Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859 ».
Подробно ознакомиться с Порядком получения сведений о доходах
можно на официальном веб - портале ДФС Украины в рубрике «Физическим
лицам / Получение сведений из Государственного реестра физических лиц -
налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в
электронном виде ». Материалы разъяснительного характера по вопросам
декларирования гражданами доходов размещен на веб - портале ведомства в
баннере «Декларирование доходов граждан».
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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