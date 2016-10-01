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Налоговая: Черниговские декларанты уже отчитались о более 177,9 млн. грн. прошлогодних доходов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:40
  • Просмотров: 18
Налоговая: Черниговские декларанты уже отчитались о более 177,9 млн. грн. прошлогодних доходовОб этом сообщили в отделе администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области.

Напоминаем гражданам, что до завершения

компании декларирования гражданами

доходов, полученных в 2016 году осталось обмелел времени. Последний день

представление декларации - 3 мая 2017.

Выполнить свой конституционный долг и подать годовую налоговую

декларацию черниговцы могут через Интернет, или же непосредственно в

Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном по адресу: ул.

Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости плательщики смогут

получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой

декларации об имущественном состоянии и доходах.

Сторонникам современных информационных технологий предлагаем

декларировать доходы в электронном виде. С этой целью работает

специальный электронный сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах в

электронном виде ». В частности, физические лица в открытой части

Электронного кабинета плательщика могут заполнить, сохранить и

распечатать декларацию, а в разделе «Введение отчетности» личного

кабинета с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)

могут подать декларацию в электронном виде.

Бесплатно получить ЭЦП можно в отделе регистрации пользователей при

ГУ ДФС в Черниговской области по адресу: г.. Чернигов, ул. Кирпоноса, 28

1-й этаж, ким.14. Телефон для справок: (0462) 77-49- 27.

Декларация подается по форме, утвержденной приказом Министерства

финансов Украины от 15 сентября 2016 №821 «О внесении изменений в

приказа Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859 ».

Подробно ознакомиться с Порядком получения сведений о доходах

можно на официальном веб - портале ДФС Украины в рубрике «Физическим

лицам / Получение сведений из Государственного реестра физических лиц -

налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в

электронном виде ». Материалы разъяснительного характера по вопросам

декларирования гражданами доходов размещен на веб - портале ведомства в

баннере «Декларирование доходов граждан».

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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