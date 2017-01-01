4ернігів.інфо » Стрічка новин » Налоговая: Вниманию плательщиков !!!
Налоговая: Вниманию плательщиков !!!
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 17
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области 25 апреля 2017 в 11 час. 00 мин. в помещении актового зала инспекции проводит бесплатный семинар - практикум для налогоплательщиков относительно применения регистраторов расчетных операций с принятием Постановления Кабинета Министров Украины от 16.03.2017 года № 231 «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций ».
Справки по тел. 15-07, 652-825, 652-863.
Черниговская ОГНИ
Справки по тел. 15-07, 652-825, 652-863.
Черниговская ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни
С целью организации качественного выполнения органами ДФС возложенных задач по обслуживанию
Налоговая: Отчет о льготах относится к категории налоговых деклараций
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что
Налоговая: Вниманию плательщиков единого взноса
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: С 01.01.2017 года вступило в силу
Налоговая: Вниманию плательщиков !!!
Черниговская ОГНИ в феврале 2017 проводит для налогоплательщиков:
Налоговая Черниговская налоговая приглашает в Центр обслуживания плательщик ...
Центром обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области (далее - Центр)
Налоговая: Оприходуем выручку своевременно
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание субъектов хозяйствования
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!