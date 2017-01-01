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Налоговая: Вниманию плательщиков !!!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 17
Налоговая: Вниманию плательщиков !!!Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области 25 апреля 2017 в 11 час. 00 мин. в помещении актового зала инспекции проводит бесплатный семинар - практикум для налогоплательщиков относительно применения регистраторов расчетных операций с принятием Постановления Кабинета Министров Украины от 16.03.2017 года № 231 «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций ».

Справки по тел. 15-07, 652-825, 652-863.



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Источник: 4ernigiv.info

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