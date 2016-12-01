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Налоговая: Поможем в заполнении регистрационного заявления плательщика НДС

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 16
Налоговая: Поможем в заполнении регистрационного заявления плательщика НДСЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что в соответствии с п. 183.1 ст. 183 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации как плательщик налога, подает в контролирующий орган по своему местонахождению (месту жительства) регистрационное заявление.

Согласно п. 2.6 р. ИИ Положение о регистрации плательщиков налога на

добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины

14.11.2014 №1130 (далее - Положение № 1130), государственные налоговые инспекции

осуществляют:

- прием заявлений, контроль за полнотой данных о соответствии

нормативным документам;

- обработку данных заявлений и документов о регистрации (в том числе как

субъекта специального режима налогообложения), перерегистрации, аннулирования

регистрации плательщиков НДС, исключение из реестра субъектов специального

режима налогообложения;

- регистрацию (в том числе как субъекта специального режима

налогообложения), перерегистрацию, аннулирования регистрации плательщиков НДС,

исключение из реестра субъектов специального режима налогообложения;

- формирование и предоставление выписок из реестра плательщиков НДС (далее -

Реестр);

- подготовку и обработку документов об отмене аннулирования

регистрации;

- мониторинг плательщиков НДС, включенных в Реестр.

Согласно п. 3.5 р. ИИИ Порядка № 1130 в заявлении указываются основания для

регистрации лица как плательщика НДС.

При возникновении вопросов по заполнению регистрационного заявления по

форме №1-НДС приглашаем обратиться в Центр обслуживания

плательщиков Черниговской ОГНИ по адресу: ул. Кирпоноса, 28, г.. Чернигов.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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