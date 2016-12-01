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Налоговая: Поможем в заполнении регистрационного заявления плательщика НДС
- Сегодня, 15:30
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что в соответствии с п. 183.1 ст. 183 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации как плательщик налога, подает в контролирующий орган по своему местонахождению (месту жительства) регистрационное заявление.
Согласно п. 2.6 р. ИИ Положение о регистрации плательщиков налога на
добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины
14.11.2014 №1130 (далее - Положение № 1130), государственные налоговые инспекции
осуществляют:
- прием заявлений, контроль за полнотой данных о соответствии
нормативным документам;
- обработку данных заявлений и документов о регистрации (в том числе как
субъекта специального режима налогообложения), перерегистрации, аннулирования
регистрации плательщиков НДС, исключение из реестра субъектов специального
режима налогообложения;
- регистрацию (в том числе как субъекта специального режима
налогообложения), перерегистрацию, аннулирования регистрации плательщиков НДС,
исключение из реестра субъектов специального режима налогообложения;
- формирование и предоставление выписок из реестра плательщиков НДС (далее -
Реестр);
- подготовку и обработку документов об отмене аннулирования
регистрации;
- мониторинг плательщиков НДС, включенных в Реестр.
Согласно п. 3.5 р. ИИИ Порядка № 1130 в заявлении указываются основания для
регистрации лица как плательщика НДС.
При возникновении вопросов по заполнению регистрационного заявления по
форме №1-НДС приглашаем обратиться в Центр обслуживания
плательщиков Черниговской ОГНИ по адресу: ул. Кирпоноса, 28, г.. Чернигов.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Согласно п. 2.6 р. ИИ Положение о регистрации плательщиков налога на
добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины
14.11.2014 №1130 (далее - Положение № 1130), государственные налоговые инспекции
осуществляют:
- прием заявлений, контроль за полнотой данных о соответствии
нормативным документам;
- обработку данных заявлений и документов о регистрации (в том числе как
субъекта специального режима налогообложения), перерегистрации, аннулирования
регистрации плательщиков НДС, исключение из реестра субъектов специального
режима налогообложения;
- регистрацию (в том числе как субъекта специального режима
налогообложения), перерегистрацию, аннулирования регистрации плательщиков НДС,
исключение из реестра субъектов специального режима налогообложения;
- формирование и предоставление выписок из реестра плательщиков НДС (далее -
Реестр);
- подготовку и обработку документов об отмене аннулирования
регистрации;
- мониторинг плательщиков НДС, включенных в Реестр.
Согласно п. 3.5 р. ИИИ Порядка № 1130 в заявлении указываются основания для
регистрации лица как плательщика НДС.
При возникновении вопросов по заполнению регистрационного заявления по
форме №1-НДС приглашаем обратиться в Центр обслуживания
плательщиков Черниговской ОГНИ по адресу: ул. Кирпоноса, 28, г.. Чернигов.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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