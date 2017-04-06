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Дорогу в центре Чернигове перекрывают на 4 месяца. Как объезжать?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 11
Дорогу в центре Чернигове перекрывают на 4 месяца. Как объезжать?С сегодняшнего дня, 20 апреля, закрыт для транспорта участок улицы Гончей – от перекрестка с проспектом Победы (район «Прохлады») до перекрестка с улицей Киевской (район римо-католического храма Сошествия святого духа).

Магистральный водопровод по улице Гончей отработал нормативные сроки и нуждается в замене. Строительство водопровода проходило еще в 60-70-х годах.

КП «Черниговводоканал» меняет на этом участке стальные трубы на пластиковые. Подрядчик работ – «Укртрансбуд». Стоимость работ – почти 6,9 миллионов гривен. Общая протяженность участка, который попадает под реконструкцию – 575 м.

После прокладки труб на данном участке дороги должно быть восстановлено асфальтобетонное покрытие.

В связи с проведением реконструкции установлена схема движения в этом районе. Она будет действовать до 1 августа 2017 года. Именно до этой даты действует договор между «Укртрансбудом» и «Черниговводоканалом».

Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 10 лет со дня его ввода в эксплуатацию.








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Источник: 4ernigiv.info

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