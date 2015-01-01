4ернігів.інфо » Стрічка новин » Не по карману: в Днепре отказались от Ждуна
Не по карману: в Днепре отказались от Ждуна
- Сегодня, 16:50
- Просмотров: 34
Мэр города Борис Филатов посчитал, что веселая фигура за сто тысяч евро - подождет.
Об этом сообщаем kp.ua.
Известную скульптуру Ждуна в Днепре, похоже, так и не дождутся. Еще в феврале городской голова сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что ведутся переговоры с автором популярной скульптуры Маргрит ван Брифорт. Днепряне уже стали мысленно пристраивать веселую фигуру с хоботком – то в недостроенное метро, то на фоне горсовета. И голландка не отрицала, что Днепр – первый украинский город, который обратился к ней с запросом создать для него копию Ждуна. Впрочем, дальше переговоров дело не зашло: Ждун оказался нам просто не по карману.
- Автор этой скульптуры запросила полгода на ее изготовление и сто тысяч евро, - рассказал на днях Борис Филатов. – Соответственно, мы подумали и решили, что за сто тысяч евро Ждун подождет. Особенно, если учесть, что это деньги из местного бюджета.
Приемлемой ценой для скульптуры мэр считал 25 тысяч евро, однако на деле она оказалась в четыре раза больше. А деньги городу после перенесенного погодного бедствия ой как понадобятся. Хотя в ликвидации последствий стихии горожанам придется самим превратится в "ждунов": не так уж быстро убираются со дворов ветки и чинятся поврежденные провода.
Напомним, что Ждун установлен в медцентре Лейденского университета и посвящен пациентам, которые долго ждут приема врача.
Об этом сообщаем kp.ua.
Известную скульптуру Ждуна в Днепре, похоже, так и не дождутся. Еще в феврале городской голова сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что ведутся переговоры с автором популярной скульптуры Маргрит ван Брифорт. Днепряне уже стали мысленно пристраивать веселую фигуру с хоботком – то в недостроенное метро, то на фоне горсовета. И голландка не отрицала, что Днепр – первый украинский город, который обратился к ней с запросом создать для него копию Ждуна. Впрочем, дальше переговоров дело не зашло: Ждун оказался нам просто не по карману.
- Автор этой скульптуры запросила полгода на ее изготовление и сто тысяч евро, - рассказал на днях Борис Филатов. – Соответственно, мы подумали и решили, что за сто тысяч евро Ждун подождет. Особенно, если учесть, что это деньги из местного бюджета.
Приемлемой ценой для скульптуры мэр считал 25 тысяч евро, однако на деле она оказалась в четыре раза больше. А деньги городу после перенесенного погодного бедствия ой как понадобятся. Хотя в ликвидации последствий стихии горожанам придется самим превратится в "ждунов": не так уж быстро убираются со дворов ветки и чинятся поврежденные провода.
Напомним, что Ждун установлен в медцентре Лейденского университета и посвящен пациентам, которые долго ждут приема врача.
Источник: kp.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Илья Муромец оказался ненужный обновленному скверу Хмельницкого
Деревянная скульптура легендарного богатыря не вписывается в обновленный сквер Богдана
За процент от продажи Ярмоленко Чернигов получит новое футбольное поле
В случае трансфера воспитанника черниговской «Юности» из киевского «Динамо» в «Эвертон»,
Самым богатым черниговцем станет Андрей Ярмоленко
Воспитанник черниговского футбола Андрей Ярмоленко в «Эвертоне» будет получать более 110 тысяч
Черниговская "Юность" построит футбольное поле на деньги от трансфера Ярм ...
В Чернигове уже подсчитали, сколько могут заработать на трансфере Андрея Ярмоленко из «Динамо» в
В Мене официально стартовал проект на полмиллиона евро
Менский городской совет 21 мая представила проект «Модернизация уличного освещения города Мена»,
Венгерский бизнесмен объявил награду в 150 тысяч евро за голову Олега Ляшко
Венгерский бизнесмен Ласло Варга объявил премию 150 тысяч евро за «голову» Ляшко. Деньги будут
Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз...
Добавить комментарий!