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Не по карману: в Днепре отказались от Ждуна

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:50
  • Просмотров: 34
Не по карману: в Днепре отказались от ЖдунаМэр города Борис Филатов посчитал, что веселая фигура за сто тысяч евро - подождет.

Об этом сообщаем kp.ua.

Известную скульптуру Ждуна в Днепре, похоже, так и не дождутся. Еще в феврале городской голова сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что ведутся переговоры с автором популярной скульптуры Маргрит ван Брифорт. Днепряне уже стали мысленно пристраивать веселую фигуру с хоботком – то в недостроенное метро, то на фоне горсовета. И голландка не отрицала, что Днепр – первый украинский город, который обратился к ней с запросом создать для него копию Ждуна. Впрочем, дальше переговоров дело не зашло: Ждун оказался нам просто не по карману.

- Автор этой скульптуры запросила полгода на ее изготовление и сто тысяч евро, - рассказал на днях Борис Филатов. – Соответственно, мы подумали и решили, что за сто тысяч евро Ждун подождет. Особенно, если учесть, что это деньги из местного бюджета.

Приемлемой ценой для скульптуры мэр считал 25 тысяч евро, однако на деле она оказалась в четыре раза больше. А деньги городу после перенесенного погодного бедствия ой как понадобятся. Хотя в ликвидации последствий стихии горожанам придется самим превратится в "ждунов": не так уж быстро убираются со дворов ветки и чинятся поврежденные провода.

Напомним, что Ждун установлен в медцентре Лейденского университета и посвящен пациентам, которые долго ждут приема врача.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: kp.ua

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