Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО

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Сегодня, впервые, в Чернигове прошла торжественная отправка солдат-срочников в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает garmata.tv
50 молодых жителей Черниговщины пополнят ряды Национальной гвардии и Воздушных сил Украины.
«Эта отправка, торжественная, она первая такая отправка в истории Черниговского военного комиссариата. Мы выбрали это место, потому что оно историческое: неподалеку находится Казацкая церковь и знак погибшим за свободу и независимость Украины », - рассказал заместитель военного комиссара Черниговского областного военного комиссариата Вадим Лильчицький.
Черниговские юноши будут служить в Киеве. На тех, у кого еще нет высшего образования, ожидает 18 месяцев в армии, выпускники высших учебных заведений прослужат один год.
Отправка в АТО, заверили в военкомате, юношам не угрожает
«В соответствии с требованиями Президента Украины, ни один военнослужащий срочной службы не имеет права находится в зоне проведения антитеррористической операции. Поэтому они все будут служить в воинских частях в пунктах постоянной дислокации, в учебных частях », - заявил Вадим Лильчицький.
Провожать ребят в армию пришли не только их родственники и неравнодушные черниговцы, но и матери погибших в АТО военных
«Молитвы за вас будут и от матерей погибших ребят. Потому что всех ребят, кого мы встречаем в военной форме, мы называем «Наши сыночки». Вы для нас теперь тоже сыновья », - поделилась представитель общественной организации« Единая семья Черниговщины »Наталья Бушнина.
Сами призывники рассматривают поход в армию не только как долг перед Родиной, но и как двери новых возможностей
«Я уже работал, но пришла повестка и я не отказался, потому что армия для меня - это, в первую всего, дорога в жизнь. Я думал пить в вузе после армии: можно поступить на бесплатное обучение », - рассказал призывник из села Антоновичи (Черниговский район) Александр Колинько.
В дорогу солдаты получили обереги от черниговских детей и мам погибших солдат, а также молитвенник воина от представителей духовенства.
Корреспондент Сергей Карась, оператор Александр Довбенко
Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО
- Сегодня, 17:15
- Просмотров: 42
Сегодня, впервые, в Чернигове прошла торжественная отправка солдат-срочников в Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщает garmata.tv
50 молодых жителей Черниговщины пополнят ряды Национальной гвардии и Воздушных сил Украины.
«Эта отправка, торжественная, она первая такая отправка в истории Черниговского военного комиссариата. Мы выбрали это место, потому что оно историческое: неподалеку находится Казацкая церковь и знак погибшим за свободу и независимость Украины », - рассказал заместитель военного комиссара Черниговского областного военного комиссариата Вадим Лильчицький.
Черниговские юноши будут служить в Киеве. На тех, у кого еще нет высшего образования, ожидает 18 месяцев в армии, выпускники высших учебных заведений прослужат один год.
Отправка в АТО, заверили в военкомате, юношам не угрожает
«В соответствии с требованиями Президента Украины, ни один военнослужащий срочной службы не имеет права находится в зоне проведения антитеррористической операции. Поэтому они все будут служить в воинских частях в пунктах постоянной дислокации, в учебных частях », - заявил Вадим Лильчицький.
Провожать ребят в армию пришли не только их родственники и неравнодушные черниговцы, но и матери погибших в АТО военных
«Молитвы за вас будут и от матерей погибших ребят. Потому что всех ребят, кого мы встречаем в военной форме, мы называем «Наши сыночки». Вы для нас теперь тоже сыновья », - поделилась представитель общественной организации« Единая семья Черниговщины »Наталья Бушнина.
Сами призывники рассматривают поход в армию не только как долг перед Родиной, но и как двери новых возможностей
«Я уже работал, но пришла повестка и я не отказался, потому что армия для меня - это, в первую всего, дорога в жизнь. Я думал пить в вузе после армии: можно поступить на бесплатное обучение », - рассказал призывник из села Антоновичи (Черниговский район) Александр Колинько.
В дорогу солдаты получили обереги от черниговских детей и мам погибших солдат, а также молитвенник воина от представителей духовенства.
Корреспондент Сергей Карась, оператор Александр Довбенко
Источник: garmata.tv
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