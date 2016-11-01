4ернігів.інфо » Стрічка новин » Счета за воду для черниговцев увеличатся
Счета за воду для черниговцев увеличатся
- Сегодня, 17:47
- Просмотров: 25
Черниговский горисполком поднял нормы потребления питьевой воды в среднем на 15 %, что потянет за собой соответствующий рост цен в платежках. Решение, надеются чиновники, стимулирует жителей города к установке приборов учета.
Сегодня, 20 апреля, члены черниговского горисполкома утвердили новые нормы потребления для КП «Черниговводоканал».
Согласно порядку, утвержденному Кабмином, нормы должны пересматриваться раз в три года, последний раз их заверяли в апреле 2014 г.
Насколько обоснованы старые нормы в Чернигове проверял Национальный научно-исследовательский институт, в соответствии с их заключением, пришло время их поднимать.
По словам директора коммпредприятия Сергея Малявко, в среднем кубометры в платежках увеличатся на 15 %.
Обосновываю такое решение, прежде всего тем, что основные потери Черниговводоканала, которые в общем составляют 30 % от всей подачи воды, связаны с манипуляциями на прописке – часто количество прописанных в квартире или доме не соответствует количеству реально проживающих в нем людей. Повышение норм, по мнению чиновников, подтолкнёт людей к установке приборов учета и принесет предприятию 10 млн грн в 2017 г.
Нормы - разные для нескольких видов благоустройства жилья, однако, по словам начальника КП, сейчас в среднем черниговцам насчитывают 120–125 л в день на человека (3 кубометра в месяц) – 69 грн. После роста этой категории потребителей без счетчика придется платить за 145–165 л в день (4,5–5 кубометра в м) – до 90 грн в месяц.
Так иначе, даже после повышения нормы потребления в Чернигове в среднем на 30 % ниже чем в большинстве областных центров страны, успокаивают власти.
При этом коммунальное предприятие жителям получающим субсидию поставит счетчики бесплатно, заявил Сергей Малявко, т.е. по социально незащищенным категориям населения рост тарифов не ударит. Однако пока «Черниговводоканал» счетчики так и не закупил (ранее это обещали сделать до середины апреля) и объявляет новый тендер.
Напомним, черниговские нормы потребления воды даже без увеличения почти в два раза выше утвержденных Кабмином.
Сегодня, 20 апреля, члены черниговского горисполкома утвердили новые нормы потребления для КП «Черниговводоканал».
Согласно порядку, утвержденному Кабмином, нормы должны пересматриваться раз в три года, последний раз их заверяли в апреле 2014 г.
Насколько обоснованы старые нормы в Чернигове проверял Национальный научно-исследовательский институт, в соответствии с их заключением, пришло время их поднимать.
По словам директора коммпредприятия Сергея Малявко, в среднем кубометры в платежках увеличатся на 15 %.
Обосновываю такое решение, прежде всего тем, что основные потери Черниговводоканала, которые в общем составляют 30 % от всей подачи воды, связаны с манипуляциями на прописке – часто количество прописанных в квартире или доме не соответствует количеству реально проживающих в нем людей. Повышение норм, по мнению чиновников, подтолкнёт людей к установке приборов учета и принесет предприятию 10 млн грн в 2017 г.
Нормы - разные для нескольких видов благоустройства жилья, однако, по словам начальника КП, сейчас в среднем черниговцам насчитывают 120–125 л в день на человека (3 кубометра в месяц) – 69 грн. После роста этой категории потребителей без счетчика придется платить за 145–165 л в день (4,5–5 кубометра в м) – до 90 грн в месяц.
Так иначе, даже после повышения нормы потребления в Чернигове в среднем на 30 % ниже чем в большинстве областных центров страны, успокаивают власти.
При этом коммунальное предприятие жителям получающим субсидию поставит счетчики бесплатно, заявил Сергей Малявко, т.е. по социально незащищенным категориям населения рост тарифов не ударит. Однако пока «Черниговводоканал» счетчики так и не закупил (ранее это обещали сделать до середины апреля) и объявляет новый тендер.
Напомним, черниговские нормы потребления воды даже без увеличения почти в два раза выше утвержденных Кабмином.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Черниговцам хотят установить счетчики воды на 19 млн
Городские власти хотят установить счетчики на горячую и холодную воду всем черниговцам, не имеющим
В Украине хотят изменить нормы потребления коммунальных услуг
Правительство должно утвердить долгосрочный график выравнивания социальных нормативов потребления
Как в Чернигове урезают субсидии
В связи с ростом минимальной зарплаты в Украине, нормы потребления планируют сократить, а субсидии
Скоро черниговцам придется платить за воду в два раза больше
«Черниговводоканал» с ноября текущего года начинает реализацию проекта по установке общедомовых
Черниговводоканал начинает процедуру установки домовых счетчиков воды
КП «Черниговводоканал» начинает процедуру установки домовых счетчиков воды. Это – требование
Нет квартирного счетчика воды? Будете переплачивать по домовому!
КП «Черниговводоканал» начинает процедуру установки домовых счетчиков воды. Это – требование
Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз...
Добавить комментарий!