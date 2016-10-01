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Заведовать питанием детей в школах Чернигова будет новый директор
- Сегодня, 18:03
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Коммунальное предприятие «Шкільне», которое занимается питанием детей в учебных заведениях Чернигова, отныне с новым директором – Антониной Радченко.
Об этом говорится в разделе информации о коммунальных предприятиях города на сайте горсовета.
Как известно, ранее предприятие возглавлял Андрей Тертилов.
Согласно представленной декларации за 2016, в собственности Радченко есть квартира площадью 51,1 кв.м. в Чернигове и автомобиль ЗАЗ 110206, 2005 года выпуска.
Кроме того, согласно декларации, Антонина Радченко имеет 100% от общего капитала в частном предприятии "В.М.В".
С доходов в декларации указаны только более 10 000 гривен пособия по уходу за ребенком и еще 10 000 гривен помощи одиноким матерям.
Напомним, КП «Школьное» временно обеспечивает питанием детей без тендера. Ведь, единственного конкурента коммунального предприятия тендерный комитет не допустил к участию в конкурсе.
Об этом говорится в разделе информации о коммунальных предприятиях города на сайте горсовета.
Как известно, ранее предприятие возглавлял Андрей Тертилов.
Согласно представленной декларации за 2016, в собственности Радченко есть квартира площадью 51,1 кв.м. в Чернигове и автомобиль ЗАЗ 110206, 2005 года выпуска.
Кроме того, согласно декларации, Антонина Радченко имеет 100% от общего капитала в частном предприятии "В.М.В".
С доходов в декларации указаны только более 10 000 гривен пособия по уходу за ребенком и еще 10 000 гривен помощи одиноким матерям.
Напомним, КП «Школьное» временно обеспечивает питанием детей без тендера. Ведь, единственного конкурента коммунального предприятия тендерный комитет не допустил к участию в конкурсе.
Источник: 0462.ua
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