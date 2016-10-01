﻿﻿ Заведовать питанием детей в школах Чернигова будет новый директор » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Заведовать питанием детей в школах Чернигова будет новый директор
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Заведовать питанием детей в школах Чернигова будет новый директор

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:03
  • Просмотров: 25
Заведовать питанием детей в школах Чернигова будет новый директорКоммунальное предприятие «Шкільне», которое занимается питанием детей в учебных заведениях Чернигова, отныне с новым директором – Антониной Радченко.

Об этом говорится в разделе информации о коммунальных предприятиях города на сайте горсовета.

Как известно, ранее предприятие возглавлял Андрей Тертилов.

Согласно представленной декларации за 2016, в собственности Радченко есть квартира площадью 51,1 кв.м. в Чернигове и автомобиль ЗАЗ 110206, 2005 года выпуска.

Кроме того, согласно декларации, Антонина Радченко имеет 100% от общего капитала в частном предприятии "В.М.В".

С доходов в декларации указаны только более 10 000 гривен пособия по уходу за ребенком и еще 10 000 гривен помощи одиноким матерям.

Напомним, КП «Школьное» временно обеспечивает питанием детей без тендера. Ведь, единственного конкурента коммунального предприятия тендерный комитет не допустил к участию в конкурсе.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В КП «Школьное» новый глава

Коммунальное предприятие «Школьное» теперь новый директор. Им стала Антонина Радченко. Инофрмация

Питание учащихся в школах Чернигова пойдет без перебоев

Исполнительный комитет Черниговского городского совета сегодня определил КП «Школьное»

Председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич держит наличным ...

Валерий Кулич указал себя конечным бенефициаром 8 компаний, входящих в его совместной с

В Чернигове отчитались о питании школьников

12288 учащихся школ Чернигова охватывает горячим питанием КП «Школьное»

КП "Школьное" отчиталось о своей работе

12288 учащихся школ Чернигова охватывает горячим питанием КП "Школьное". Об этом сегодня сообщил

В школах Чернигова учатся свыше 220 детей-переселенцев с востока Украины и ...

Об этом сообщили в управлении образования Черниговского городского совета.
﻿
Видео
Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети