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Черниговские власти спорят о размерах мемориальных досок
- Сегодня, 18:27
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Вопрос об унификации мемориальных досок погибшим участникам АТО спровоцировал дебаты на заседании исполкома сегодня, 20 апреля.
Вообще такое решение управление культуры предложило на рассмотрение в связи с тем, что все мемориальные доски в городе на сегодняшний день разные, а стоило бы их делать по единому унифицированному образцу.
Согласно проекту они должны изготавливаться из мрамора или гранита и содержать портретное изображение (при наличии), элемент тематического декора (сине-желтый флаг, трезубец), лаконичный текст.
Однако, по мнению присутствующих, предложенные управлением размеры досок 60 на 90 см – были бы слишком громоздкими, а значит требуют более тщательной проработки и изучения.
Так, по мнению Владислава Атрошенко, весящие рядом две такие доски будут выглядеть как темное большое темное пятно на доме.
– Це серйозне питання! Це серйозні розміри. Я не можу собі уявити дві такі дошки поруч. Очевидно топонімічна комісія може. Якщо їх дві разом повісити, це вже буде якась столєшніца, – возмутился мэр города.
После пятнадцати минут обсуждений вопрос решили снять с повестки дня и отправить на доработку. При этом исполком потребовал, чтобы члены топонимической комиссии разработали не один, а два–три образца мемориальных досок.
Вообще такое решение управление культуры предложило на рассмотрение в связи с тем, что все мемориальные доски в городе на сегодняшний день разные, а стоило бы их делать по единому унифицированному образцу.
Согласно проекту они должны изготавливаться из мрамора или гранита и содержать портретное изображение (при наличии), элемент тематического декора (сине-желтый флаг, трезубец), лаконичный текст.
Однако, по мнению присутствующих, предложенные управлением размеры досок 60 на 90 см – были бы слишком громоздкими, а значит требуют более тщательной проработки и изучения.
Так, по мнению Владислава Атрошенко, весящие рядом две такие доски будут выглядеть как темное большое темное пятно на доме.
– Це серйозне питання! Це серйозні розміри. Я не можу собі уявити дві такі дошки поруч. Очевидно топонімічна комісія може. Якщо їх дві разом повісити, це вже буде якась столєшніца, – возмутился мэр города.
После пятнадцати минут обсуждений вопрос решили снять с повестки дня и отправить на доработку. При этом исполком потребовал, чтобы члены топонимической комиссии разработали не один, а два–три образца мемориальных досок.
Источник: 0462.ua
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