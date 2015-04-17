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Черниговские власти спорят о размерах мемориальных досок

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:27
  • Просмотров: 24
Черниговские власти спорят о размерах мемориальных досокВопрос об унификации мемориальных досок погибшим участникам АТО спровоцировал дебаты на заседании исполкома сегодня, 20 апреля.

Вообще такое решение управление культуры предложило на рассмотрение в связи с тем, что все мемориальные доски в городе на сегодняшний день разные, а стоило бы их делать по единому унифицированному образцу.

Согласно проекту они должны изготавливаться из мрамора или гранита и содержать портретное изображение (при наличии), элемент тематического декора (сине-желтый флаг, трезубец), лаконичный текст.

Однако, по мнению присутствующих, предложенные управлением размеры досок 60 на 90 см – были бы слишком громоздкими, а значит требуют более тщательной проработки и изучения.

Так, по мнению Владислава Атрошенко, весящие рядом две такие доски будут выглядеть как темное большое темное пятно на доме.

– Це серйозне питання! Це серйозні розміри. Я не можу собі уявити дві такі дошки поруч. Очевидно топонімічна комісія може. Якщо їх дві разом повісити, це вже буде якась столєшніца, – возмутился мэр города.

После пятнадцати минут обсуждений вопрос решили снять с повестки дня и отправить на доработку. При этом исполком потребовал, чтобы члены топонимической комиссии разработали не один, а два–три образца мемориальных досок.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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