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20 апреля в зоне АТО погиб солдат Александр Кириенко – уроженец села Карпиловка Козелецкого района Черниговской области, сообщает «Газета.юа».
Он был призван на службу в 2016 году. В зоне АТО служил с февраля 2017 года. Был солдатом учебного центра «Десна».
Защитник Украины погиб в результате обстрела позиции украинской армии донбасскими террористами и российскими оккупантами. Нашему земляку осколок мину попал в голову.
Командование и личный состав 169-го Учебного центра выражает родным, близким, друзьям и товарищам по службе свои искренние соболезнования.
На Донбассе погиб еще один черниговский солдат
- Сегодня, 09:11
- Просмотров: 24
20 апреля в зоне АТО погиб солдат Александр Кириенко – уроженец села Карпиловка Козелецкого района Черниговской области, сообщает «Газета.юа».
Он был призван на службу в 2016 году. В зоне АТО служил с февраля 2017 года. Был солдатом учебного центра «Десна».
Защитник Украины погиб в результате обстрела позиции украинской армии донбасскими террористами и российскими оккупантами. Нашему земляку осколок мину попал в голову.
Командование и личный состав 169-го Учебного центра выражает родным, близким, друзьям и товарищам по службе свои искренние соболезнования.
Источник: 0462.ua
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