На Донбассе погиб еще один черниговский солдат

Он был призван на службу в 2016 году. В зоне АТО служил с февраля 2017 года. Был солдатом учебного центра «Десна».Защитник Украины погиб в результате обстрела позиции украинской армии донбасскими террористами и российскими оккупантами. Нашему земляку осколок мину попал в голову.Командование и личный состав 169-го Учебного центра выражает родным, близким, друзьям и товарищам по службе свои искренние соболезнования.