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На Донбассе погиб еще один черниговский солдат

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:11
  • Просмотров: 24
На Донбассе погиб еще один черниговский солдат
20 апреля в зоне АТО погиб солдат Александр Кириенко – уроженец села Карпиловка Козелецкого района Черниговской области, сообщает «Газета.юа».

Он был призван на службу в 2016 году. В зоне АТО служил с февраля 2017 года. Был солдатом учебного центра «Десна».

Защитник Украины погиб в результате обстрела позиции украинской армии донбасскими террористами и российскими оккупантами. Нашему земляку осколок мину попал в голову.

Командование и личный состав 169-го Учебного центра выражает родным, близким, друзьям и товарищам по службе свои искренние соболезнования.
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Источник: 0462.ua

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Написал: Иван Сегодня, 11:14

Еще одна падла к бандерлогу отправилась!!! СЛАВА ДНР!!!!


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