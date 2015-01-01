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Под процессуальным руководством Менской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении жительницы Корюковского района, которая злостно не исполняла обязанности по уходу за своей малолетним ребенком (ст. 166 УК Украины).
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
Основанием для начала досудебного расследования стало получение 13 апреля шестилетней девочкой закрытого перелома плеча, вследствие недосмотра матери, злоупотребляющей спиртными напитками, за дочкой.
Службой по делам детей ребенка забрали из семьи и поместили в больницу.
Расследование продолжается, принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела.
Ход следствия взят на контроль Менской местной прокуратурой.
На родителей черниговской "маугли" завели уголовное дело
- Вчера, 15:27
- Просмотров: 25
Под процессуальным руководством Менской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении жительницы Корюковского района, которая злостно не исполняла обязанности по уходу за своей малолетним ребенком (ст. 166 УК Украины).
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
Основанием для начала досудебного расследования стало получение 13 апреля шестилетней девочкой закрытого перелома плеча, вследствие недосмотра матери, злоупотребляющей спиртными напитками, за дочкой.
Службой по делам детей ребенка забрали из семьи и поместили в больницу.
Расследование продолжается, принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела.
Ход следствия взят на контроль Менской местной прокуратурой.
Источник: 0462.ua
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