4ернігів.інфо » Стрічка новин » Три события выходных, которые нельзя пропустить: отдых для ума и для души
Три события выходных, которые нельзя пропустить: отдых для ума и для души
- Вчера, 16:01
- Просмотров: 27
Ближайшие выходные в Чернигове выдадутся богатыми на культурные события. В городе состоится сразу три фестиваля – театральный, художественный и литературный. Давайте отдыхать не только активно, но и интеллектуально!
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
Открываем «Территорию души» в «Пласт-арте»
В музее современного искусства «Пласт-арт» открытие традиционного фестиваля «Территория души». Это уже 10-й по счету фестиваль современного искусства, который проходит у нас в городе. На нем представят работы более 20 авторов из Чернигова и Киева. Произведения художников-графиков, живописцев и скульпторов расположатся в шести залах музея. Обязательно загляните в каждый из них!
Где и когда: Пласт-Арт, с 21 апреля, с 10:00 до 18:00.
.
«Чернігівське відлуння» зазвучит в драмтеатре
В этом году в Чернигове во второй раз пройдет международный фестиваль моноспектаклей «Чернігівське відлуння». К нам приедут актеры из Польши, Хорватии, Молдавы, Беларуси, Германии и других стран.
Открывает фестиваль Владимир Смотритель, руководитель и актер Хмельницкого монотеатра «Кут» спектаклем «Прокляті роки». Постановка создана по произведениям украинских репрессированных поэтов, отстаивавших право и желание жить в свободной независимой стране.
Об остальных спектаклях фестиваля вы можете узнать в нашей афише.
Где и когда: Драмтеатр, 22 апреля, 19:00. Вход: 50 грн.
.
В ТРЦ Hollywood на шопинг. Книжный шопинг!
В ТРЦ Hollywood пройдет двухдневный фестиваль книги. На нем можно будет встретиться с современными писателями, познакомиться с литературными новинками, принять участие в мастер-классе и попробовать собственные силы в писательском деле. Параллельно будет действовать выставка-продажа украинских бестселлеров, профессиональной и детской развивающей литературы. Помимо пищи для ума, гостей фестиваля угощают чаем и трюфелями.
Где и когда: ТРЦ Hollywood, 22 и 23 апреля, с 14:00 и 13:00.
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
Открываем «Территорию души» в «Пласт-арте»
В музее современного искусства «Пласт-арт» открытие традиционного фестиваля «Территория души». Это уже 10-й по счету фестиваль современного искусства, который проходит у нас в городе. На нем представят работы более 20 авторов из Чернигова и Киева. Произведения художников-графиков, живописцев и скульпторов расположатся в шести залах музея. Обязательно загляните в каждый из них!
Где и когда: Пласт-Арт, с 21 апреля, с 10:00 до 18:00.
.
«Чернігівське відлуння» зазвучит в драмтеатре
В этом году в Чернигове во второй раз пройдет международный фестиваль моноспектаклей «Чернігівське відлуння». К нам приедут актеры из Польши, Хорватии, Молдавы, Беларуси, Германии и других стран.
Открывает фестиваль Владимир Смотритель, руководитель и актер Хмельницкого монотеатра «Кут» спектаклем «Прокляті роки». Постановка создана по произведениям украинских репрессированных поэтов, отстаивавших право и желание жить в свободной независимой стране.
Об остальных спектаклях фестиваля вы можете узнать в нашей афише.
Где и когда: Драмтеатр, 22 апреля, 19:00. Вход: 50 грн.
.
В ТРЦ Hollywood на шопинг. Книжный шопинг!
В ТРЦ Hollywood пройдет двухдневный фестиваль книги. На нем можно будет встретиться с современными писателями, познакомиться с литературными новинками, принять участие в мастер-классе и попробовать собственные силы в писательском деле. Параллельно будет действовать выставка-продажа украинских бестселлеров, профессиональной и детской развивающей литературы. Помимо пищи для ума, гостей фестиваля угощают чаем и трюфелями.
Где и когда: ТРЦ Hollywood, 22 и 23 апреля, с 14:00 и 13:00.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове пройдет фестиваль истории славяно-скандинавской культуры «Княжа ...
24 - 25 июля в Чернигове состоится международный фестиваль живой истории славяно-скандинавской
Торгово-развлекательный центр Hollywood в Чернигове откроется в апреле
Техническое открытие торгового центра Hollywood Mall состоится 15-18 апреля 2015 года. Об этом на
В Чернигове съели 125 литров ухи
В рамках празднования Дня Независимости в городе состоялся второй по счету фестиваль «Сорок ух».
международный фестиваль авторской песни и праздник ивана купала
4, 5, 6 июля 2014 состоится III Международный фестиваль авторской песни и праздник Ивана Купала на
В Черниговском музее современного искусства «Пласт-Арт» открылась выставка ...
14 октября в Черниговском музее современного искусства «Пласт-Арт» открылась выставка работ
21-29 октября в Чернигов приедет театр из Варшавы ”Вторая зона”, а также вы ...
В Чернигове 21-29 октября пройдет ХХІІІ международный театральный фестиваль ”Славянские
Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день
Добавить комментарий!