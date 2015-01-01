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Три события выходных, которые нельзя пропустить: отдых для ума и для души

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:01
  • Просмотров: 27
Три события выходных, которые нельзя пропустить: отдых для ума и для душиБлижайшие выходные в Чернигове выдадутся богатыми на культурные события. В городе состоится сразу три фестиваля – театральный, художественный и литературный. Давайте отдыхать не только активно, но и интеллектуально!

Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.


Открываем «Территорию души» в «Пласт-арте»

В музее современного искусства «Пласт-арт» открытие традиционного фестиваля «Территория души». Это уже 10-й по счету фестиваль современного искусства, который проходит у нас в городе. На нем представят работы более 20 авторов из Чернигова и Киева. Произведения художников-графиков, живописцев и скульпторов расположатся в шести залах музея. Обязательно загляните в каждый из них!

Где и когда: Пласт-Арт, с 21 апреля, с 10:00 до 18:00.

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«Чернігівське відлуння» зазвучит в драмтеатре

В этом году в Чернигове во второй раз пройдет международный фестиваль моноспектаклей «Чернігівське відлуння». К нам приедут актеры из Польши, Хорватии, Молдавы, Беларуси, Германии и других стран.

Открывает фестиваль Владимир Смотритель, руководитель и актер Хмельницкого монотеатра «Кут» спектаклем «Прокляті роки». Постановка создана по произведениям украинских репрессированных поэтов, отстаивавших право и желание жить в свободной независимой стране.

Об остальных спектаклях фестиваля вы можете узнать в нашей афише.

Где и когда: Драмтеатр, 22 апреля, 19:00. Вход: 50 грн.

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В ТРЦ Hollywood на шопинг. Книжный шопинг!

В ТРЦ Hollywood пройдет двухдневный фестиваль книги. На нем можно будет встретиться с современными писателями, познакомиться с литературными новинками, принять участие в мастер-классе и попробовать собственные силы в писательском деле. Параллельно будет действовать выставка-продажа украинских бестселлеров, профессиональной и детской развивающей литературы. Помимо пищи для ума, гостей фестиваля угощают чаем и трюфелями.
Где и когда: ТРЦ Hollywood, 22 и 23 апреля, с 14:00 и 13:00.


Три события выходных, которые нельзя пропустить: отдых для ума и для души
Три события выходных, которые нельзя пропустить: отдых для ума и для души
Три события выходных, которые нельзя пропустить: отдых для ума и для душишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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