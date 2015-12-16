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16 дней без газа и это не предел. «Черниговгаз» говорит, что устраняет утечку газа в доме
- Вчера, 16:34
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В 54 квартирах черниговской пятиэтажки на ул. Пирогова, 1 больше двух недель нет газа.
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
Жильцы рассказывают, что 4 апреля пришли сотрудники «Черниговгаз» и примерялись установить общедомовой счетчик газа. Но как только услышали категорическое «нет» от владельцев квартир, просто потихому отключили газ и ушли.
– Они пытались поставить этот счетчик еще 1 сентября. Но мы вызвали полицию, и они вынуждены были включить газ. Потом приезжали в конце января – мы их обратно перехватили… Была и еще одна попытка.
А уже 4 апреля утром мы им не позволили этого сделать. А примерно в два часа дня или полтретьего они перекрыли трубу. Уже после этого заявили, что кто-то им позвонил, что пошла утечка газа. И газ отключили именно по этой причине.
Тогда же, 4 апреля, снова была полиция и при полиции они пообещали, что 5 апреля устранят поломку и подключат газ. Но этот из «Черниговгаза», когда уходил, попросту нам кинул: «Посидите неделю без газа и приползете!», – рассказывает жительница дома.
Вчера, 20 апреля, спустя 16 дней после отключения, газ так и не дали. Вместо этого, пришли сотрудники «Черниговгаз» проверять утечку.
Говорят, утечку газа все-таки есть. Надо устранять.
Так по какой причине отключен газ: утечка или установка общедомового счетчика?
Сергей Нагорный, директор по капитальному строительству ПАО "Черниговгаз":
– Ситуация какая? Дом проходил ПТО в 2011 году, а раз в три года должен проходить обследование. Чтобы два раза дом не отключать, решили один раз отключить, чтобы установить общедомовой учет и за одно провести ПТО. Если есть утечки, устранить их. 4 апреля два раза приезжали. Один раз до обеда. Слесарей наших люди прогнали, не дали установить. Второй раз, во второй половине дня я приехал. И стало два вопроса ПТО и установка домового учета. Домовой учет, люди сказали, что нет не хотим, категорически против. Сразу же работы были свернуты…
– Люди были без газа 16 дней и на сколько им еще рассчитывать?
– На самом деле есть акт недопуска на проведение обследования. Нас не пускали. Это было вечером 4 апреля. Сейчас идут работы по устранению утечки газа.
- Когда включат газ?
– Это процесс, который включает в себя обследование газопровода, определения объема работ, составление сметы на этот объем работ, оплаты КП «Новозаводское» за проведение этих работ.
– Сколько это будет длиться? Неделя, месяц?
– Я не могу отвечать за КП «Новозаводское» сколько ему необходимо времени, чтобы оплатить.
Тем временем жильцы дома собрали подписи и готовы установить внутриквартирные счетчики газа за свои деньги. Говорят, дайте нам только время. Согласно Закону, время есть до конца 2017 года.
На что Сергей Нагорный отвечает:
– Эта государственная программа по установки общедомовых счетчиков не мешает плюс к ней установить каждому в квартире свой счетчик. Не вопрос. Пускай ставят. Если в квартире есть счетчик, учет будет вестись по нему, а не по общедомовому счетчику.
– Тогда зачем тратить государственные деньги? Вы на одном общедомовом счетчике съэкономите...
– Это уже вопрос отношений наших с государством. Нам выделены деньги. Даже если предположить, что все 56 квартир в этом доме будут с квартирными счетчиками, т. е. при 100% учете, тогда мы будем писать, что учет по этому общедомовому счетчику не ведется и будем просить его демонтировать.
Так или иначе, жильцы дома (а это и старики, и семьи с маленькими детьми) вынуждены и далее обходится без газа.
– Вы на праздник пасок понапекали, а нам ради праздника и пасок не дали напекти! – выливает свой гнев на Сергея Нагорного одна из жительниц дома.
– Моему брату в Киеве 10 апреля (он живет в таком же доме, как наш) поставили бесплатно счетчики. Причем хорошие, которые наш «Черниговгаз» не ставит – украинские, маленькие, для которых не надо половину труб вырезать и подстраивать под них мебель, – досадует другая.
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
Жильцы рассказывают, что 4 апреля пришли сотрудники «Черниговгаз» и примерялись установить общедомовой счетчик газа. Но как только услышали категорическое «нет» от владельцев квартир, просто потихому отключили газ и ушли.
– Они пытались поставить этот счетчик еще 1 сентября. Но мы вызвали полицию, и они вынуждены были включить газ. Потом приезжали в конце января – мы их обратно перехватили… Была и еще одна попытка.
А уже 4 апреля утром мы им не позволили этого сделать. А примерно в два часа дня или полтретьего они перекрыли трубу. Уже после этого заявили, что кто-то им позвонил, что пошла утечка газа. И газ отключили именно по этой причине.
Тогда же, 4 апреля, снова была полиция и при полиции они пообещали, что 5 апреля устранят поломку и подключат газ. Но этот из «Черниговгаза», когда уходил, попросту нам кинул: «Посидите неделю без газа и приползете!», – рассказывает жительница дома.
Вчера, 20 апреля, спустя 16 дней после отключения, газ так и не дали. Вместо этого, пришли сотрудники «Черниговгаз» проверять утечку.
Говорят, утечку газа все-таки есть. Надо устранять.
Так по какой причине отключен газ: утечка или установка общедомового счетчика?
Сергей Нагорный, директор по капитальному строительству ПАО "Черниговгаз":
– Ситуация какая? Дом проходил ПТО в 2011 году, а раз в три года должен проходить обследование. Чтобы два раза дом не отключать, решили один раз отключить, чтобы установить общедомовой учет и за одно провести ПТО. Если есть утечки, устранить их. 4 апреля два раза приезжали. Один раз до обеда. Слесарей наших люди прогнали, не дали установить. Второй раз, во второй половине дня я приехал. И стало два вопроса ПТО и установка домового учета. Домовой учет, люди сказали, что нет не хотим, категорически против. Сразу же работы были свернуты…
– Люди были без газа 16 дней и на сколько им еще рассчитывать?
– На самом деле есть акт недопуска на проведение обследования. Нас не пускали. Это было вечером 4 апреля. Сейчас идут работы по устранению утечки газа.
- Когда включат газ?
– Это процесс, который включает в себя обследование газопровода, определения объема работ, составление сметы на этот объем работ, оплаты КП «Новозаводское» за проведение этих работ.
– Сколько это будет длиться? Неделя, месяц?
– Я не могу отвечать за КП «Новозаводское» сколько ему необходимо времени, чтобы оплатить.
Тем временем жильцы дома собрали подписи и готовы установить внутриквартирные счетчики газа за свои деньги. Говорят, дайте нам только время. Согласно Закону, время есть до конца 2017 года.
На что Сергей Нагорный отвечает:
– Эта государственная программа по установки общедомовых счетчиков не мешает плюс к ней установить каждому в квартире свой счетчик. Не вопрос. Пускай ставят. Если в квартире есть счетчик, учет будет вестись по нему, а не по общедомовому счетчику.
– Тогда зачем тратить государственные деньги? Вы на одном общедомовом счетчике съэкономите...
– Это уже вопрос отношений наших с государством. Нам выделены деньги. Даже если предположить, что все 56 квартир в этом доме будут с квартирными счетчиками, т. е. при 100% учете, тогда мы будем писать, что учет по этому общедомовому счетчику не ведется и будем просить его демонтировать.
Так или иначе, жильцы дома (а это и старики, и семьи с маленькими детьми) вынуждены и далее обходится без газа.
– Вы на праздник пасок понапекали, а нам ради праздника и пасок не дали напекти! – выливает свой гнев на Сергея Нагорного одна из жительниц дома.
– Моему брату в Киеве 10 апреля (он живет в таком же доме, как наш) поставили бесплатно счетчики. Причем хорошие, которые наш «Черниговгаз» не ставит – украинские, маленькие, для которых не надо половину труб вырезать и подстраивать под них мебель, – досадует другая.
Источник: 0462.ua
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