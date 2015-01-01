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За два месяца жителей Черниговской области стало меньше на 2,5 тысячи

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:01
  • Просмотров: 26
За два месяца жителей Черниговской области стало меньше на 2,5 тысячиЧисленность населения Черниговщины на 1 марта 2017 года составляла 1 млн 30 тысяч 949 человек. Об этом сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.

Статистика утверждает: в течение января-февраля 2017 года эта цифра уменьшилась на 2 463 человека.

Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного
сокращение - 2269 человек и миграционного сокращения - 194 человека.

Напомним, только за январь нас стало меньше на 1 440 человек. Из них 1 343 – природное сокращение, 97 – миграционное.

Уже за февраль – еще минус 1 023 человека.

Следует отметить, что за первые два месяца 2017 года в области умерло

3 473 жителя, родилось 1 204 ребенка.

Год назад ситуация была следующая: 3452 умерших против 1361 новорожденногошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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