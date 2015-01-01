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Полиция искала наркотики, а нашла арсенал оружия у жителя Черниговщины
- Вчера, 17:39
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Револьвер системы наган, незарегистрированный охотничий карабин, ножи, фрагменты охотничьего ружья и патроны обнаружили и изъяли полицейские в хозяйстве жителя одного из сел Бобровицкого района.
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
В ходе проведения санкционированного обыска в хозяйстве сельского жителя в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков), в доме был обнаружен целый набор оружия и запасных частей к нему.
Полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет системы «Наган» с тремя патронами в барабане, предмет, похожий на нарезной охотничий карабин, приклад и часть ствола гладкоствольного охотничьего ружья, два ножа и более полутора десятка патронов к автоматическому оружию.
Присутствующий при обыске хозяин усадьбы пояснил, что обнаруженные вещи принадлежат его 39-летнему сыну, ранее осужденному за грабежи и разбои, который живет в отцовской квартире. Сейчас владелец запрещенных предметов находится на работе в соседней Киевской области.
Все изъятые предметы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В ходе следствия полиция выясняет как происхождение, так и назначения обнаруженного оружия.
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
В ходе проведения санкционированного обыска в хозяйстве сельского жителя в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков), в доме был обнаружен целый набор оружия и запасных частей к нему.
Полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет системы «Наган» с тремя патронами в барабане, предмет, похожий на нарезной охотничий карабин, приклад и часть ствола гладкоствольного охотничьего ружья, два ножа и более полутора десятка патронов к автоматическому оружию.
Присутствующий при обыске хозяин усадьбы пояснил, что обнаруженные вещи принадлежат его 39-летнему сыну, ранее осужденному за грабежи и разбои, который живет в отцовской квартире. Сейчас владелец запрещенных предметов находится на работе в соседней Киевской области.
Все изъятые предметы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В ходе следствия полиция выясняет как происхождение, так и назначения обнаруженного оружия.
Источник: 0462.ua
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