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Лучшие школьники-интеллектуалы Чернигова учатся в 22 лицее
- Вчера, 18:02
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Вчера, 20 апреля, в Черниговской общеобразовательной школе I-III ступеней №5 состоялся финал городского этапа ежегодного областного конкурса "Виват, интеллект - 2017".
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
За победу и право представлять город Чернигов на заключительном этапе конкурса боролись команды шести общеобразовательных учебных заведений № 2, 9, 20, 22, 31, 34, которые стали победителями полуфиналов.
В итоге победу одержала команда лицея № 22. Поздравляем!
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
За победу и право представлять город Чернигов на заключительном этапе конкурса боролись команды шести общеобразовательных учебных заведений № 2, 9, 20, 22, 31, 34, которые стали победителями полуфиналов.
В итоге победу одержала команда лицея № 22. Поздравляем!
Источник: 0462.ua
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