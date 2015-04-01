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Лучшие школьники-интеллектуалы Чернигова учатся в 22 лицее

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:02
  • Просмотров: 26
Лучшие школьники-интеллектуалы Чернигова учатся в 22 лицееВчера, 20 апреля, в Черниговской общеобразовательной школе I-III ступеней №5 состоялся финал городского этапа ежегодного областного конкурса "Виват, интеллект - 2017".

Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.

За победу и право представлять город Чернигов на заключительном этапе конкурса боролись команды шести общеобразовательных учебных заведений № 2, 9, 20, 22, 31, 34, которые стали победителями полуфиналов.

В итоге победу одержала команда лицея № 22. Поздравляем!шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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