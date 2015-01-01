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Штат черниговского Зеленбуда увеличили на 26 человек
- Вчера, 18:45
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В Чернигове на сегодняшний день проводятся активные работы по благоустройству, озеленению города, упорядочения цветочных клумб. Основные работы по повышению эстетической привлекательности города осуществляет КП «Зеленбуд» Черниговского городского совета. Общая площадь объектов благоустройства, обслуживаемых предприятием, составляет 690,3 га. Среди них: 677,5 га зеленых зон; 11,3 га дорожек в парках и скверах; 0,5 га лестниц; 0,9 га цветников; 33,3 тыс. деревьев, 9,4 тыс. кустов и 10,4 тыс. погонных метров живой изгороди.
Коммунальное предприятие "Зеленбуд" при выполнении работ по озеленению городской территории применяет комплексный подход и новые технологии. Так, в прошлом году на бульваре по пр. Мира были осуществлены не только работы по устройству новых газонов, посадки деревьев и кустарников, но и впервые в Чернигове построена автоматизированная система поливочных водопроводов (так называемый «электрополив»). В дальнейшем эту технологию, которая улучшает уход за растениями и, в итоге, сокращает другие расходы, предприятие планирует распространять и на другие скверы Чернигова.
Учитывая расширение объемов и видов работ КП "Зеленбуд" исполком на своем заседании вчера, 20 апреля, принял решение об увеличении предельной численности работников, относящихся к категории рабочих профессий. О необходимости увеличения количества работников информировал начальник КП «Зеленстрой» Роман Стариков.
Члены исполкома поддержали мнение, что сохранением города зеленым и цветущим должны заниматься только специалисты и четко придерживаться природных и технологических процессов озеленения.
Согласно решению предельная численность работников КП «Зеленбуд» увеличивается с имеющейся 139,5 человек еще на 26 штатных единиц, среди которых преимущественно озеленители и 2 тракториста.
Коммунальное предприятие "Зеленбуд" при выполнении работ по озеленению городской территории применяет комплексный подход и новые технологии. Так, в прошлом году на бульваре по пр. Мира были осуществлены не только работы по устройству новых газонов, посадки деревьев и кустарников, но и впервые в Чернигове построена автоматизированная система поливочных водопроводов (так называемый «электрополив»). В дальнейшем эту технологию, которая улучшает уход за растениями и, в итоге, сокращает другие расходы, предприятие планирует распространять и на другие скверы Чернигова.
Учитывая расширение объемов и видов работ КП "Зеленбуд" исполком на своем заседании вчера, 20 апреля, принял решение об увеличении предельной численности работников, относящихся к категории рабочих профессий. О необходимости увеличения количества работников информировал начальник КП «Зеленстрой» Роман Стариков.
Члены исполкома поддержали мнение, что сохранением города зеленым и цветущим должны заниматься только специалисты и четко придерживаться природных и технологических процессов озеленения.
Согласно решению предельная численность работников КП «Зеленбуд» увеличивается с имеющейся 139,5 человек еще на 26 штатных единиц, среди которых преимущественно озеленители и 2 тракториста.
Источник: 0462.ua
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