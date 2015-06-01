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В 2016 году в Черниговской области создано более 5 тысяч новых семей. Женщины в основном вступали в брак в более молодом возрасте, чем мужчины. Средний возраст жениха при вступлении в брак составлял 32 года, невесты – 30. Об этом сообщает ГУ статистики в Черниговской области.
Самая высокая брачная активность среди женщин традиционно приходится на 20-24 года, а мужчины чаще женятся в возрасте 25-29 лет. Именно в этом возрасте была почти треть всех невест. Доля молодожен в возрасте 60 лет и старше незначительна (3% – мужчины и 2% – женщины).
Самой молодой невестой была 14-летняя девушка, а женихами – два 17-летние юноши. Самой старшей невесте исполнилось 79 лет, жениху – 95 лет.
Подавляющее большинство (94%) женщин младшей возрастной группы (19 лет и меньше) поженились с мужчинами, старше себя. Мужчины этой возрастной группы, хоть и отдают предпочтение старшим женщинам (таких 44%), все же достаточно часто (почти половина) женятся на сверстницах или берут младшую по возрасту жену (7%). С увеличением возраста растет доля мужчин, которые выбирают женщин моложе себя.
Максимальная разница в возрасте между сочетающимися узами брака, когда мужчина был намного старше жены, составляла 54 года. Среди супружеских пар, где старшей была женщина, наибольшая разница составляла 33 года.
Самой старшей невесте в Черниговской области 79 лет, а жениху – 95. Свадебная статистика 2016 года
- Вчера, 19:03
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В 2016 году в Черниговской области создано более 5 тысяч новых семей. Женщины в основном вступали в брак в более молодом возрасте, чем мужчины. Средний возраст жениха при вступлении в брак составлял 32 года, невесты – 30. Об этом сообщает ГУ статистики в Черниговской области.
Самая высокая брачная активность среди женщин традиционно приходится на 20-24 года, а мужчины чаще женятся в возрасте 25-29 лет. Именно в этом возрасте была почти треть всех невест. Доля молодожен в возрасте 60 лет и старше незначительна (3% – мужчины и 2% – женщины).
Самой молодой невестой была 14-летняя девушка, а женихами – два 17-летние юноши. Самой старшей невесте исполнилось 79 лет, жениху – 95 лет.
Подавляющее большинство (94%) женщин младшей возрастной группы (19 лет и меньше) поженились с мужчинами, старше себя. Мужчины этой возрастной группы, хоть и отдают предпочтение старшим женщинам (таких 44%), все же достаточно часто (почти половина) женятся на сверстницах или берут младшую по возрасту жену (7%). С увеличением возраста растет доля мужчин, которые выбирают женщин моложе себя.
Максимальная разница в возрасте между сочетающимися узами брака, когда мужчина был намного старше жены, составляла 54 года. Среди супружеских пар, где старшей была женщина, наибольшая разница составляла 33 года.
Источник: 0462.ua
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