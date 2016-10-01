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21 апреля около семи утра на линию «102» поступил вызов – заявитель сообщил, что похитили его автомобиль ВАЗ-21011, который он припарковал возле дома на улице Красносельского.
На место сразу выехал один из экипажей патрульной полиции. Другие – патрулировали город в поисках пропавшего автомобиля.
Вместе с владельцем машины полицейские начали проверять окружающую местность и менее чем за двадцать минут нашли угнанный автомобиль. Он стоял между деревьев в лесу в районе Масанов. Похитителей на месте уже не было.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Личности злоумышленников сейчас устанавливаются.
У черниговца украли машину и… бросили ее в лесу
- Вчера, 19:50
- Просмотров: 24
21 апреля около семи утра на линию «102» поступил вызов – заявитель сообщил, что похитили его автомобиль ВАЗ-21011, который он припарковал возле дома на улице Красносельского.
На место сразу выехал один из экипажей патрульной полиции. Другие – патрулировали город в поисках пропавшего автомобиля.
Вместе с владельцем машины полицейские начали проверять окружающую местность и менее чем за двадцать минут нашли угнанный автомобиль. Он стоял между деревьев в лесу в районе Масанов. Похитителей на месте уже не было.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Личности злоумышленников сейчас устанавливаются.
Источник: 0462.ua
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