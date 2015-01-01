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В Чернигове изучают возможность установить по городу урны для собачьих фекалий

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:02
  • Просмотров: 29
В Чернигове изучают возможность установить по городу урны для собачьих фекалий
Управление ЖКХ Черниговского городского совета совместно с зоозащитными общественными организациями города изучает вопросы относительно установки Дог-боксов.

Об этом говорится в ответе на петицию «Встановлення урн для собачих фекалій», которая собрала 263 подписи.

Официальный ответ на нее был дан вчера, 20 апреля.

В нем идет речь о том, что в настоящее время просчитывается стоимость такого «мероприятия», где будут установлены эти Дог-боксы, а также то, каким образом будут вывозится отходы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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