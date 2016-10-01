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На Черниговщине браконьеры продолжают убивать лосей
- Сегодня, 09:32
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Вчера, 20 апреля, жители ичнянского района снова нашли туши убитых лосей, об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» заявил начальник главного управления Нацполиции в Чернигвоской области Эдуард Алёхин.
– Вчера в Ичнянском районе местные жители выявили факт незаконной охоты на лосей. Туши животных были обнаружены недалёко от места преступления, – пишет главный полицейский.
По его словам, всю ночь правоохранители работали над документированием фактов, опросом свидетелей и поиском улик. В настоящее время есть основания подозревать целый ряд лиц.
Эдуард Алёхин обещал сделать все от него зависящее, чтобы виновные не ушли от ответственности, и поблагодарил всех неравнодушных, кто тратит своё время и силы на то, чтобы подобное не повторялось.
Напомним, что не так давно на Чернигвощине обнаружили целую семью лосей, которых застрелили и бросили на месте преступления браконьеры. После этого вопиющего случая минэкологии выдало указ на введение моратория на отстрел этих животных на территории страны в течение 25 лет.
Тогда полиция смогла найти виновных, однако не смогла привлечь их к уголовной ответственности, списав все на несовершенное законодательство. Однако на данный момент дело возобновила прокуратура, заявив, что следователь преждевременно его закрыл.
– Вчера в Ичнянском районе местные жители выявили факт незаконной охоты на лосей. Туши животных были обнаружены недалёко от места преступления, – пишет главный полицейский.
По его словам, всю ночь правоохранители работали над документированием фактов, опросом свидетелей и поиском улик. В настоящее время есть основания подозревать целый ряд лиц.
Эдуард Алёхин обещал сделать все от него зависящее, чтобы виновные не ушли от ответственности, и поблагодарил всех неравнодушных, кто тратит своё время и силы на то, чтобы подобное не повторялось.
Напомним, что не так давно на Чернигвощине обнаружили целую семью лосей, которых застрелили и бросили на месте преступления браконьеры. После этого вопиющего случая минэкологии выдало указ на введение моратория на отстрел этих животных на территории страны в течение 25 лет.
Тогда полиция смогла найти виновных, однако не смогла привлечь их к уголовной ответственности, списав все на несовершенное законодательство. Однако на данный момент дело возобновила прокуратура, заявив, что следователь преждевременно его закрыл.
Источник: 0462.ua
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