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На Черниговщине браконьеры продолжают убивать лосей

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:32
  • Просмотров: 30
На Черниговщине браконьеры продолжают убивать лосейВчера, 20 апреля, жители ичнянского района снова нашли туши убитых лосей, об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» заявил начальник главного управления Нацполиции в Чернигвоской области Эдуард Алёхин.

– Вчера в Ичнянском районе местные жители выявили факт незаконной охоты на лосей. Туши животных были обнаружены недалёко от места преступления, – пишет главный полицейский.

По его словам, всю ночь правоохранители работали над документированием фактов, опросом свидетелей и поиском улик. В настоящее время есть основания подозревать целый ряд лиц.

Эдуард Алёхин обещал сделать все от него зависящее, чтобы виновные не ушли от ответственности, и поблагодарил всех неравнодушных, кто тратит своё время и силы на то, чтобы подобное не повторялось.

Напомним, что не так давно на Чернигвощине обнаружили целую семью лосей, которых застрелили и бросили на месте преступления браконьеры. После этого вопиющего случая минэкологии выдало указ на введение моратория на отстрел этих животных на территории страны в течение 25 лет.

Тогда полиция смогла найти виновных, однако не смогла привлечь их к уголовной ответственности, списав все на несовершенное законодательство. Однако на данный момент дело возобновила прокуратура, заявив, что следователь преждевременно его закрыл.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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