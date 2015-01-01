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Батуринский историко-культурный заповедник просит черниговчан поделиться экспонатами для музея
- Сегодня, 10:01
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Национальный историко-культурный заповедник «Гетманская столица» объявляет о старте ежегодной акции «Подари Гетманской столицы экспонат». Она продлится с 18 апреля по 18 мая. Ее цель – сбор этнографических материалов для обустройства типичного батуринского здания конца XIX – начала ХХ века.
Жителей области просят передать в заповедник вещи, которые были в употреблении у дедушек и бабушек – бытовые изделия, произведения народного прикладного искусства, мебель, посуда, одежда, документы, фото. Все предметы, которые будут собраны во время акции, станут частью музейной усадьбы в городе Батурин на улице Партизанской.
О результатах акции объявят 18 мая, в Международный день музеев, и обнародуют их в СМИ. Контактные телефоны: (04635) 48-2-43, моб. (098) 845-20-06. Главный хранитель фондов Ирина Матущак.
Жителей области просят передать в заповедник вещи, которые были в употреблении у дедушек и бабушек – бытовые изделия, произведения народного прикладного искусства, мебель, посуда, одежда, документы, фото. Все предметы, которые будут собраны во время акции, станут частью музейной усадьбы в городе Батурин на улице Партизанской.
О результатах акции объявят 18 мая, в Международный день музеев, и обнародуют их в СМИ. Контактные телефоны: (04635) 48-2-43, моб. (098) 845-20-06. Главный хранитель фондов Ирина Матущак.
Источник: 0462.ua
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