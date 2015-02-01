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Полиция раскрыла жестокое убийство, которое произошло еще в январе в одном из чел Черниговского района.
Напомним, что тогда о преступлении в полицию сообщил местный фельдшер. Он рассказал, что соседи обнаружили в собственном доме тело пенсионерки с многочисленными колото-резаными ранами.
В доме полиция обнаружила в луже крови пенсионерку 1958 года рождения. Из дома погибшей ничего не пропало. По всему было видно, что в дом убийца (или убийцы) попал, вытащив окно.
Семью погибшей в селе считают благополучной и зажиточной. Глава семейства забил тревогу после того, как несколько раз не смог дозвониться жене с работы. Он попросил соседей пойти посмотреть, что произошло.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двух подозреваемых молодых людей – жителей Черниговской области.
Согласно предварительным показаниям подозреваемых, они не планировали убийства. Один проник в помещение с целью кражи, а другой страховал подельника.
Однако воры внезапно наткнулись на хозяйку. Испугавшись нежелательного свидетеля, злоумышленник начал наносить женщине удары ножом по всем частям тела. Впоследствии эксперты насчитали у погибшей более полусотни ножевых ранений.
Сейчас подозреваемые задержаны. Полиция проверяет их на причастность к совершению других преступлений на территории Черниговщины. Продолжается досудебное расследование.
В селе под Черниговом грабитель 50 раз ударил пенсионерку ножом
- Сегодня, 11:08
- Просмотров: 21
Полиция раскрыла жестокое убийство, которое произошло еще в январе в одном из чел Черниговского района.
Напомним, что тогда о преступлении в полицию сообщил местный фельдшер. Он рассказал, что соседи обнаружили в собственном доме тело пенсионерки с многочисленными колото-резаными ранами.
В доме полиция обнаружила в луже крови пенсионерку 1958 года рождения. Из дома погибшей ничего не пропало. По всему было видно, что в дом убийца (или убийцы) попал, вытащив окно.
Семью погибшей в селе считают благополучной и зажиточной. Глава семейства забил тревогу после того, как несколько раз не смог дозвониться жене с работы. Он попросил соседей пойти посмотреть, что произошло.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двух подозреваемых молодых людей – жителей Черниговской области.
Согласно предварительным показаниям подозреваемых, они не планировали убийства. Один проник в помещение с целью кражи, а другой страховал подельника.
Однако воры внезапно наткнулись на хозяйку. Испугавшись нежелательного свидетеля, злоумышленник начал наносить женщине удары ножом по всем частям тела. Впоследствии эксперты насчитали у погибшей более полусотни ножевых ранений.
Сейчас подозреваемые задержаны. Полиция проверяет их на причастность к совершению других преступлений на территории Черниговщины. Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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