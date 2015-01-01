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ЧП в воинской части на Черниговщине было, но бойцу оторвало не кисть, а пальцы
- Сегодня, 11:30
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Военные сообщили официальную информацию относительно инцидента в учебном центре Десна в Козелецком районе.
В армии подтвердили, что в результате ЧП пострадал 42-летний военнослужащий. Ему пришлось ампутировать четыре пальца на руке.
Причиной стал взрыв пули МДЗ (патрон с зажигательной пулей мгновенного действия).
Сообщается, что инструктор на полигоне якобы предупреждал об опасности такой находки, но боец самостоятельно попытался разобрать боеприпас, не дожидаясь утилизации по правилам.
В результате мужчина получил травму руки и ранения в области живота. Он был госпитализирован.
Также царапины на лице получил еще один контрактник, который находился рядом.
Напомним, что ранее волонтер Роман Доник сообщил, что в результате взрыва одному солдату оторвало кисть руки, а другой получил ранения в живот.
В армии подтвердили, что в результате ЧП пострадал 42-летний военнослужащий. Ему пришлось ампутировать четыре пальца на руке.
Причиной стал взрыв пули МДЗ (патрон с зажигательной пулей мгновенного действия).
Сообщается, что инструктор на полигоне якобы предупреждал об опасности такой находки, но боец самостоятельно попытался разобрать боеприпас, не дожидаясь утилизации по правилам.
В результате мужчина получил травму руки и ранения в области живота. Он был госпитализирован.
Также царапины на лице получил еще один контрактник, который находился рядом.
Напомним, что ранее волонтер Роман Доник сообщил, что в результате взрыва одному солдату оторвало кисть руки, а другой получил ранения в живот.
Источник: 0462.ua
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