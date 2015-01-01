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ЧП в воинской части на Черниговщине было, но бойцу оторвало не кисть, а пальцы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:30
  • Просмотров: 20
ЧП в воинской части на Черниговщине было, но бойцу оторвало не кисть, а пальцыВоенные сообщили официальную информацию относительно инцидента в учебном центре Десна в Козелецком районе.

В армии подтвердили, что в результате ЧП пострадал 42-летний военнослужащий. Ему пришлось ампутировать четыре пальца на руке.

Причиной стал взрыв пули МДЗ (патрон с зажигательной пулей мгновенного действия).

Сообщается, что инструктор на полигоне якобы предупреждал об опасности такой находки, но боец самостоятельно попытался разобрать боеприпас, не дожидаясь утилизации по правилам.

В результате мужчина получил травму руки и ранения в области живота. Он был госпитализирован.

Также царапины на лице получил еще один контрактник, который находился рядом.

Напомним, что ранее волонтер Роман Доник сообщил, что в результате взрыва одному солдату оторвало кисть руки, а другой получил ранения в живот.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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