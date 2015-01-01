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В Черниговской области не хватает трактористов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:08
  • Просмотров: 10
В Черниговской области не хватает трактористовНа Черниговщине весной традиционно вырос спрос на трактористов и рабочих лесохозяйственных работ и сельскохозяйственного производства.

Как сообщила директор Черниговского областного центра занятости Лидия Падалка, стабильной остается потребность работодателей в таких специалистах:

• водители
• продавцы
• повара

• слесари
• швеи
• электромонтеры

• электрогазосварщики
• столяры
• бухгалтеры

• подсобные рабочие
• охранники
• грузчики
• уборщики

В общем, в январе-марте 2017 года более 2,6 тысяч работодателей обратились в центры занятости области за помощью в подборе кадров. Три из четырех получили желаемых работников.шаблоны для dleскачать фильмы


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