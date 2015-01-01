4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Черниговской области не хватает трактористов
В Черниговской области не хватает трактористов
- Сегодня, 12:08
- Просмотров: 10
На Черниговщине весной традиционно вырос спрос на трактористов и рабочих лесохозяйственных работ и сельскохозяйственного производства.
Как сообщила директор Черниговского областного центра занятости Лидия Падалка, стабильной остается потребность работодателей в таких специалистах:
• водители
• продавцы
• повара
• слесари
• швеи
• электромонтеры
• электрогазосварщики
• столяры
• бухгалтеры
• подсобные рабочие
• охранники
• грузчики
• уборщики
В общем, в январе-марте 2017 года более 2,6 тысяч работодателей обратились в центры занятости области за помощью в подборе кадров. Три из четырех получили желаемых работников.
Как сообщила директор Черниговского областного центра занятости Лидия Падалка, стабильной остается потребность работодателей в таких специалистах:
• водители
• продавцы
• повара
• слесари
• швеи
• электромонтеры
• электрогазосварщики
• столяры
• бухгалтеры
• подсобные рабочие
• охранники
• грузчики
• уборщики
В общем, в январе-марте 2017 года более 2,6 тысяч работодателей обратились в центры занятости области за помощью в подборе кадров. Три из четырех получили желаемых работников.
Источник:
Loading...
Рекомендуем похожее:
НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ РАБОТА НА ЗЕМЛЕ САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ
Преимущественным спросом среди работодателей области пользуются квалифицированные рабочие кадры,
Услуги службы занятости получили полторы тысячи участников ато
В течение 2016 года в области на учете в службе занятости находились и получали социальные услуги
На Черниговщине более тысячи участников АТО получили услуги службы занятост ...
В течение января-октября текущего года в области на учете в службе занятости находилось и получало
На Черниговщине не хватает «рабочих рук»
Более 18 000 свободных рабочих мест от работодателей региона насчитывалось в областной службе
О состоянии рынка труда Черниговской области и деятельность службы занятост ...
В январе-октябре 2014 года на учете в центрах занятости области находилось почти 37,4 тыс.
Как трудоустроиться на Черниговщине
Сезон отдыха и труда Летом количество обращений в Черниговский областной центр занятости
Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день
Добавить комментарий!