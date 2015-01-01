В перечне худших дорог Украины нет ни одной дороги из Черниговской области

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В 2016-м Черниговщина впервые увидела текущий ремонт дорог за много-много лет. Работы продолжаются и в этом году. Согласно распоряжению Кабмина, дорожники области имеют шесть объектов на 2017-й.
Среди амбициозных планов – ремонт дороги Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин, это кратчайший путь от Количевки в Нежин, Прилуки с выходом на Пирятин.
– Пока есть три участка дороги в основном постановлении кабмина. К сожалению, выделено там по 500 тысяч на каждый объект. Это, в принципе, позволяет заключить контракт в этом году и ждать поступления основных средств, которые нам обещает Кабинет министров, – говорит Владимир Гузема, начальник Службы автомобильных дорог области.
В режиме ожидания пока находятся и другие проекты, которые дорожники готовы реализовать в этом году. По словам Владимира Гуземы, на данный момент есть средства только на один объект. Это 37 миллионов на подъезд в Чернигов. Там сейчас работы и ведутся. М-01 делают по современным технологиям «Горячего ремикса» и «Мультимак». Подрядчик – фирма из Броваров.
– В первую очередь мы разогреваем асфальтобетон, дальше машина снимает верхний слой до 6 сантиметров вообще, но сейчас 4 сантиметра, и добавляет свежий асфальтобетон. Свежий асфальтобетон добавляется на основании тех кернов, которые делаются по этой дороге, и мы уже видим, чего нам не хватает – или каменных материалов, или вяжущего. Сверху защитный слой, так называемый «Мультимак», – рассказал начальник областного автодора.
От Кабмина дорожники сегодня ждут решения и по кредитным средствам – 78 миллионов гривен, которые должны пойти на ремонт других участков международного автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (на Гомель). Ремонт проводят по программе софинансирования: 10% – средства области, остальные – государственные. Финансирование программы заложено в областной бюджет, остается дождаться правительственного постановления.
В перечне худших дорог Украины нет ни одной дороги из Черниговской области
- Сегодня, 12:28
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В 2016-м Черниговщина впервые увидела текущий ремонт дорог за много-много лет. Работы продолжаются и в этом году. Согласно распоряжению Кабмина, дорожники области имеют шесть объектов на 2017-й.
Среди амбициозных планов – ремонт дороги Р-67 Чернигов – Нежин – Прилуки – Пирятин, это кратчайший путь от Количевки в Нежин, Прилуки с выходом на Пирятин.
– Пока есть три участка дороги в основном постановлении кабмина. К сожалению, выделено там по 500 тысяч на каждый объект. Это, в принципе, позволяет заключить контракт в этом году и ждать поступления основных средств, которые нам обещает Кабинет министров, – говорит Владимир Гузема, начальник Службы автомобильных дорог области.
В режиме ожидания пока находятся и другие проекты, которые дорожники готовы реализовать в этом году. По словам Владимира Гуземы, на данный момент есть средства только на один объект. Это 37 миллионов на подъезд в Чернигов. Там сейчас работы и ведутся. М-01 делают по современным технологиям «Горячего ремикса» и «Мультимак». Подрядчик – фирма из Броваров.
– В первую очередь мы разогреваем асфальтобетон, дальше машина снимает верхний слой до 6 сантиметров вообще, но сейчас 4 сантиметра, и добавляет свежий асфальтобетон. Свежий асфальтобетон добавляется на основании тех кернов, которые делаются по этой дороге, и мы уже видим, чего нам не хватает – или каменных материалов, или вяжущего. Сверху защитный слой, так называемый «Мультимак», – рассказал начальник областного автодора.
От Кабмина дорожники сегодня ждут решения и по кредитным средствам – 78 миллионов гривен, которые должны пойти на ремонт других участков международного автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (на Гомель). Ремонт проводят по программе софинансирования: 10% – средства области, остальные – государственные. Финансирование программы заложено в областной бюджет, остается дождаться правительственного постановления.
Источник: 0462.ua
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