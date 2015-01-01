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На Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения, который входит в состав государственной корпорации «Укроборонпром» нашли нарушения, приведшие к потерям 1,8 миллионов гривен. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на пресс-служба Госаудитслужбы.
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
В частности, на заводе предоставляли юридическим лицам услуги по ремонту инженерной техники по ценам ниже фактических расходов на их выполнение, что привело к потере почти миллиона гривен.
Кроме того, завод отремонтировал инженерную технику без заключенных договоров и отражения в учете доходов и дебиторской задолженности на сумму 200 тысяч гривен.
Также, несмотря на процедуру банкротства и действующую санацию и значительную задолженность по оплате труда, должностные лица завода насчитывали работникам не предусмотренные премии, материальную помощь, надбавки и доплаты, что привело к лишним расходам на общую сумму 200 тысяч гривен.
За нарушение ведения бухгалтерского учета директора и главного бухгалтера завода привлекли к административной ответственности. Материалы ревизии переданы в СБУ.
Военный завод в Черниговской области «халтурил» для частников за счет бюджета
- Сегодня, 13:03
- Просмотров: 38
На Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения, который входит в состав государственной корпорации «Укроборонпром» нашли нарушения, приведшие к потерям 1,8 миллионов гривен. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на пресс-служба Госаудитслужбы.
Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.
В частности, на заводе предоставляли юридическим лицам услуги по ремонту инженерной техники по ценам ниже фактических расходов на их выполнение, что привело к потере почти миллиона гривен.
Кроме того, завод отремонтировал инженерную технику без заключенных договоров и отражения в учете доходов и дебиторской задолженности на сумму 200 тысяч гривен.
Также, несмотря на процедуру банкротства и действующую санацию и значительную задолженность по оплате труда, должностные лица завода насчитывали работникам не предусмотренные премии, материальную помощь, надбавки и доплаты, что привело к лишним расходам на общую сумму 200 тысяч гривен.
За нарушение ведения бухгалтерского учета директора и главного бухгалтера завода привлекли к административной ответственности. Материалы ревизии переданы в СБУ.
Источник: 0462.ua
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