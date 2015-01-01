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Военный завод в Черниговской области «халтурил» для частников за счет бюджета

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:03
  • Просмотров: 38
Военный завод в Черниговской области «халтурил» для частников за счет бюджета
На Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения, который входит в состав государственной корпорации «Укроборонпром» нашли нарушения, приведшие к потерям 1,8 миллионов гривен. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на пресс-служба Госаудитслужбы.


Об этом сообщает 0462.ua, информирует Чернигов.инфо.

В частности, на заводе предоставляли юридическим лицам услуги по ремонту инженерной техники по ценам ниже фактических расходов на их выполнение, что привело к потере почти миллиона гривен.

Кроме того, завод отремонтировал инженерную технику без заключенных договоров и отражения в учете доходов и дебиторской задолженности на сумму 200 тысяч гривен.

Также, несмотря на процедуру банкротства и действующую санацию и значительную задолженность по оплате труда, должностные лица завода насчитывали работникам не предусмотренные премии, материальную помощь, надбавки и доплаты, что привело к лишним расходам на общую сумму 200 тысяч гривен.

За нарушение ведения бухгалтерского учета директора и главного бухгалтера завода привлекли к административной ответственности. Материалы ревизии переданы в СБУ.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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