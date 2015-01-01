Арсенал оружия нашла полиция в одном из сел Черниговской области

В ходе проведения обыска в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков), в доме был обнаружен целый набор оружия и запасных частей к ней.Полицейские изъяли пистолет системы «Наган» с тремя патронами в барабане, нарезной охотничий карабин, приклад и часть ствола гладкоствольного охотничьего ружья, два ножа и около 15 патронов к автоматическому оружию.Присутствующий при обыске хозяин дома пояснил, что обнаруженные вещи принадлежат его 39-летнему сыну, ранее осужденному за грабежи и разбои, который живет в отцовской квартире.Сейчас владелец запрещенных предметов находится на работе в Киевской области.Все изъятые предметы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.