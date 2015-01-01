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Арсенал оружия нашла полиция в одном из сел Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:31
  • Просмотров: 40
Арсенал оружия нашла полиция в одном из сел Черниговской областиРевольвер системы наган, незарегистрированный охотничий карабин, ножи, фрагменты охотничьего ружья и патроны обнаружили и изъяли полицейские в хозяйстве жителя одного из сел Бобровицкого района.

В ходе проведения обыска в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков), в доме был обнаружен целый набор оружия и запасных частей к ней.

Полицейские изъяли пистолет системы «Наган» с тремя патронами в барабане, нарезной охотничий карабин, приклад и часть ствола гладкоствольного охотничьего ружья, два ножа и около 15 патронов к автоматическому оружию.

Присутствующий при обыске хозяин дома пояснил, что обнаруженные вещи принадлежат его 39-летнему сыну, ранее осужденному за грабежи и разбои, который живет в отцовской квартире.

Сейчас владелец запрещенных предметов находится на работе в Киевской области.
Все изъятые предметы направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.
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Источник: 0462.ua

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