4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Черниговской области будет проходить фестиваль африканской культуры
В Черниговской области будет проходить фестиваль африканской культуры
- Сегодня, 15:02
- Просмотров: 15
Источник:
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Черниговской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней 46
Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба зафиксировала случай заболевания животных
В Чернигове будет проходить фестиваль для всех любителей активного отдыха
В программе множество развлечений: показательные выступления клуба капоэйро «Белый ветер»,
В Черниговской области перекрыли две дороги
Движение на участке автомобильной дороги Нежин-Бахмач-Дмитровка в Черниговской области и на
8 марта всех желающих приглашают на фестиваль смеха Черниговской лиги КВН
Фестиваль нового сезона Черниговской лиги КВН состоится 8 марта 2014 года в субботу (начало в
5-8 февраля в Чернигове будет проходить открытый Чемпионат Черниговской обл ...
5-8 февраля в боулинг-клубе “Светофор” состоится открытый Чемпионат Черниговской области по боксу.
Добавить комментарий!