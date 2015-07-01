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В Черниговской области будет проходить фестиваль африканской культуры

  • Автор:news
  • Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 23
В Черниговской области будет проходить фестиваль африканской культурыВ художественном хуторе Обирок Бахмачского района в Черниговской области пройдет фестиваль африканской культуры «Мама Африка».
 
Состоится он в августе.
 
Организует его ГО «Зеленое племя» при поддержке Министерства культуры Украины.

Во время фестиваля состоится погружение в неизвестный и увлекательный мир африканской культуры: фильмы, выставки, танцы, зажигательная африканская музыка, а также мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы и национальной еды.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://val.ua

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