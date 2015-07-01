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В Черниговской области будет проходить фестиваль африканской культуры
- Сегодня, 14:00
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В художественном хуторе Обирок Бахмачского района в Черниговской области пройдет фестиваль африканской культуры «Мама Африка».
Состоится он в августе.
Организует его ГО «Зеленое племя» при поддержке Министерства культуры Украины.
Во время фестиваля состоится погружение в неизвестный и увлекательный мир африканской культуры: фильмы, выставки, танцы, зажигательная африканская музыка, а также мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы и национальной еды.
Состоится он в августе.
Организует его ГО «Зеленое племя» при поддержке Министерства культуры Украины.
Во время фестиваля состоится погружение в неизвестный и увлекательный мир африканской культуры: фильмы, выставки, танцы, зажигательная африканская музыка, а также мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы и национальной еды.
Источник: http://val.ua
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