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Владислав Атрошенко не появился в суд на рассмотрение дела о его правонарушении
- Сегодня, 14:30
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сегодня, 19 апреля, в очередной раз не явился в суд на рассмотрение дела о нарушении требований финансового контроля при покупке элитного внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Как уже сообщал Высокий Вал, официальная причина неявки на заседание - болезнь.
Общественный активист Александр Гашпар, который присутствовал на заседании, отметил: его адвокат продемонстрировал листок нетрудоспособности, согласно которому мэр болеет с 13 апреля и "больничный" пока не закрыт.
Что интересно, за это время «больной» Атрошенко успевает проводить многочисленные встречи.
В частности, во вторник, 18 апреля он проводил расширенное совещание с руководителями структурных подразделений горсовета.
Также вчера он встречался по поводу проекта Мемориала Защитникам Украины.
Отметим, что Владиславу Атрошенко за несвоевременное декларирование элитной машины, стоимостью свыше 2,2 миллиона гривен грозит штраф от 1700 до 3400 гривен за коррупционное правонарушение.
Напомним, мэр Чернигова назвал дело против него «ерундой».
Как уже сообщал Высокий Вал, официальная причина неявки на заседание - болезнь.
Общественный активист Александр Гашпар, который присутствовал на заседании, отметил: его адвокат продемонстрировал листок нетрудоспособности, согласно которому мэр болеет с 13 апреля и "больничный" пока не закрыт.
Что интересно, за это время «больной» Атрошенко успевает проводить многочисленные встречи.
В частности, во вторник, 18 апреля он проводил расширенное совещание с руководителями структурных подразделений горсовета.
Также вчера он встречался по поводу проекта Мемориала Защитникам Украины.
Отметим, что Владиславу Атрошенко за несвоевременное декларирование элитной машины, стоимостью свыше 2,2 миллиона гривен грозит штраф от 1700 до 3400 гривен за коррупционное правонарушение.
Напомним, мэр Чернигова назвал дело против него «ерундой».
Источник: val.ua
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