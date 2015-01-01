﻿﻿ В Чернигове ограбили детский магазин » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове ограбили детский магазин
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове ограбили детский магазин

  • Автор:news
  • Сегодня, 15:00
  • Просмотров: 17
В Чернигове ограбили детский магазинК Черниговскому горотделу полиции обратилась жительница областного центра 1985 года рождения. Она заявила, что неизвестные особы ограбили детский магазин «Шкет» (ул. Старобелоусская).

Из магазина украли 17 игрушечных автомобилей и 2 игрушечные квадрокоптер.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове продают «оригинальную» селитру, которую надо искать полиции

На номер горячей линии 102 обратилась жительница областного центра 1988 года рождения. Она заявила

В Чернигове ограбили «Веселый пончик»

К Черниговского отдела полиции обратилась 37-летняя гражданка. Она сообщила, что неустановленное

В Чернигове ограбили секс-шоп

Утром 9 февраля владелец магазина интимных услуг, что по улице Кирпоноса, обратился в полицию с

Дважды в одну реку: в Чернигове снова обокрали тот же сад

Во второй раз за 10 дней неизвестные залезли в детский сад и вынесли оттуда имущество.

Из магазина в центре Чернигова вынесли сейф с валютой

В Чернигове ограбили магазин тканей, расположенный на Красной площади. Воры взломали дверной замок

Украли 50 джинсов из магазина, «Спорт +» на проспекте Победы, 91

В ночь на 20 сентября неизвестные злоумышленники обокрали магазин, украли с полсотни фирменных
﻿
Видео
На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети