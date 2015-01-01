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В Чернигове ограбили детский магазин
- Сегодня, 15:00
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К Черниговскому горотделу полиции обратилась жительница областного центра 1985 года рождения. Она заявила, что неизвестные особы ограбили детский магазин «Шкет» (ул. Старобелоусская).
Из магазина украли 17 игрушечных автомобилей и 2 игрушечные квадрокоптер.
Из магазина украли 17 игрушечных автомобилей и 2 игрушечные квадрокоптер.
Источник: cheline.com.ua
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