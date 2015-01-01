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В Чернигове водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

  • Автор:news
  • Сегодня, 15:30
  • Просмотров: 15
В Чернигове водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествияВ Чернигове по улице Долгой 23 апреля, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, передает Garmata.tv.

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен и госпитализирован в Черниговскую городскую больницу № 2.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: garmata.tv

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