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Изменения бюджета Чернигова, что внесены на скорой 19-й сессии
- Сегодня, 16:00
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Избранники Чернигова во время пленарного заседания 19-й сессии городского совета 7 созыва внесли изменения и дополнения в городской бюджет на 2017 год.
За счет свободного остатка средств общего и специального фондов (бюджета развития) дополнительно выделены средства Деснянского и Новозаводского районных в городе Чернигове советам в сумме 86,4 тыс. грн и 45,6 тыс. грн соответственно для компенсации льгот, предоставленных государством, а именно, льготный проезд граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Другие бюджетные назначения направлены:
- управлению здравоохранения городского совета на финансирование на май месяц ГУ «Узловая больница станции Чернигов Юго-Западной железной дороги» в сумме 35,5 тыс. грн;
- управлению по делам семьи, молодежи и спорта городского совета в сумме 350 тыс. грн на капитальный ремонт (замена оконных блоков в помещениях 12 клубов по месту жительства) для ПО КУ «Центр по работе с детьми и молодежью по месту жительства»;
- управлению образования городского совета для Черниговского городского центра туристическо-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью в сумме 114,85 тыс. грн на закупку спасательных детских и взрослых жилетов и приобретение необходимых деталей и запчастей для теплохода «Казбек» для подготовки теплохода к навигации .
Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в Программу обеспечения обороноспособности военных формирований территориальной обороны и мобилизационной подготовки в городе Чернигове на 2016-2017 годы и дополнительно выделили 81 тыс. грн.
Эти средства предназначены для приобретения горюче-смазочных материалов, палатки военной, снаряжение и технических средств для обустройства и обеспечения позиций войск и блокпостов.
За счет свободного остатка средств общего и специального фондов (бюджета развития) дополнительно выделены средства Деснянского и Новозаводского районных в городе Чернигове советам в сумме 86,4 тыс. грн и 45,6 тыс. грн соответственно для компенсации льгот, предоставленных государством, а именно, льготный проезд граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Другие бюджетные назначения направлены:
- управлению здравоохранения городского совета на финансирование на май месяц ГУ «Узловая больница станции Чернигов Юго-Западной железной дороги» в сумме 35,5 тыс. грн;
- управлению по делам семьи, молодежи и спорта городского совета в сумме 350 тыс. грн на капитальный ремонт (замена оконных блоков в помещениях 12 клубов по месту жительства) для ПО КУ «Центр по работе с детьми и молодежью по месту жительства»;
- управлению образования городского совета для Черниговского городского центра туристическо-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и молодежью в сумме 114,85 тыс. грн на закупку спасательных детских и взрослых жилетов и приобретение необходимых деталей и запчастей для теплохода «Казбек» для подготовки теплохода к навигации .
Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в Программу обеспечения обороноспособности военных формирований территориальной обороны и мобилизационной подготовки в городе Чернигове на 2016-2017 годы и дополнительно выделили 81 тыс. грн.
Эти средства предназначены для приобретения горюче-смазочных материалов, палатки военной, снаряжение и технических средств для обустройства и обеспечения позиций войск и блокпостов.
Источник: newvv.net
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