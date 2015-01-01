4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове почтили память воинов, что героически погибли во время проведения АТО
В Чернигове почтили память воинов, что героически погибли во время проведения АТО
- Сегодня, 16:30
- Просмотров: 11
Уже три года на востоке нашей страны продолжается военная агрессия. С первых дней проведения АТО тысячи наших храбрых земляков отстаивают свободу собственного государства, достойно несут службу в рядах Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, в подразделениях спецназначения, добровольческих формированиях. Черниговщине есть кем гордиться, однако, к сожалению, за кем и грустить.
В это воскресенье по инициативе общественной организации «Единая семья Черниговщины» на городском кладбище «Яцево» состоялся поминальное мероприятие по чествованию светлой памяти воинов, героически погибли во время проведения АТО.
Разделили боль утраты с семьями погибших и отдали дань почета и уважения героям первый заместитель председателя областного совета Валентин Мельничук, заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Сергиенко, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета - управляющий делами исполкома Сергей Фесенко, ветераны АТО, представители общественности.
Участники памятного митинга прошли торжественным шествием к местам захоронений защитников Украины, чье мужество, преданность Украине и военной присяге навеки запечатлены в наших сердцах.
Под звуки скорбного колокола памяти присутствующие вспомнили поименно всех 153-х мужественных сыновей Северского края, не вернувшихся с поля боя жестокой гибридной войны, и поклонились 36 из них, которые покоятся в Чернигове.
Минутой молчания участники мероприятия почтили всех, кто погиб при исполнении воинского долга в зоне антитеррористической операции.
Заупокойную литию по погибшим воинам отправили настоятель храма святого великомученика Михаила и Федора, протоиерей, отец Олег (Сиренко) и благочинный храма Святой Великомученицы Екатерины Украинской православной церкви Киевского патриархата, военный капеллан, протоиерей, отец Евгений (Орда).
Как отметил Валентин Мельничук, с приходом Радоницы все православные христиане поминают своих родных и близких, к сожалению навеки отошли в вечность. Эти памятные дни заставляют еще раз задуматься над смыслом земного бытия, острее, чем обычно, осознать истинную цену мира и человеческой жизни.
По словам оратора, самое трудное и самое трагичное испытания, может выпасть на долю человека, когда родители вынуждены прятать своих детей.
Вспоминая о мужестве и героизме земляков, погибших на востоке страны, защищая единство и территориальную целостность Родины, Валентин Мельничук отметил, что человек живет, пока о нем помнят. Именно поэтому, первый заместитель председателя областного совета призвал никогда не забывать имена героев, которые заплатили своей жизнью за свободу и мир на родной земле, и передавать потомкам воспоминания об их ратный подвиг и жертвенную победу.
К собравшимся обратились также жена капитана 1 отдельной танковой бригады (киборга) Владимира Титарчук, заместитель председателя областной общественной организации «Единая семья Черниговщины» Юлия Титарчук; ветеран АТО, председатель Союза ветеранов таможенной службы Украины Николай Сух; мама старшего солдата-гранатометника1-й отдельной гвардейской танковой бригады Николая Бруя, председатель общественной организации «Семья Воина» Людмила Бруй; мама младшего сержанта специального батальона милиции «Чернигов» Виктора Запеки, заместитель председателя общественной организации «Семья Воина» Елена Запека; заместитель начальника регионального центра радиоэлектронной разведки «Север» по работе с личным составом, ветеран АТО, председатель Черниговского городского совета ветеранов АТО и семей погибших Андрей Требух; мама старшего солдата 13-го отдельного мотопехотного батальона Павла Старченко, представитель общественной организации «Единая семья Черниговщины» Любовь Ярошенко; мама старшего солдата 13 отдельного мотопехотного батальона Владимира Близнюка, Елена Белеванцева; ветеран АТО, заместитель командира 13 мотопехотного батальона по вооружению, начальник технической части батальона, ныне - председатель Черниговской областной организации «Общество содействия обороны Украины» Игорь Бизган; мама старшего прапорщика, разведчика Черниговского пограничного отряда Игоря Нешка представительница общественной организации «Единая семья Черниговщины» Людмила Житникова.
Участники памятного мероприятия возложили цветы к последнему захоронения - могилы младшего сержанта отдельной радиолокационной роты 72-й бригады Дмитрия Пономаренко, с искренней надеждой на то, что это захоронение будет действительно последним.
В завершение дети героев выпустили в небо символические белые шарики - символы бессмертных душ наших погибших воинов.
В это воскресенье по инициативе общественной организации «Единая семья Черниговщины» на городском кладбище «Яцево» состоялся поминальное мероприятие по чествованию светлой памяти воинов, героически погибли во время проведения АТО.
Разделили боль утраты с семьями погибших и отдали дань почета и уважения героям первый заместитель председателя областного совета Валентин Мельничук, заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Сергиенко, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета - управляющий делами исполкома Сергей Фесенко, ветераны АТО, представители общественности.
Участники памятного митинга прошли торжественным шествием к местам захоронений защитников Украины, чье мужество, преданность Украине и военной присяге навеки запечатлены в наших сердцах.
Под звуки скорбного колокола памяти присутствующие вспомнили поименно всех 153-х мужественных сыновей Северского края, не вернувшихся с поля боя жестокой гибридной войны, и поклонились 36 из них, которые покоятся в Чернигове.
Минутой молчания участники мероприятия почтили всех, кто погиб при исполнении воинского долга в зоне антитеррористической операции.
Заупокойную литию по погибшим воинам отправили настоятель храма святого великомученика Михаила и Федора, протоиерей, отец Олег (Сиренко) и благочинный храма Святой Великомученицы Екатерины Украинской православной церкви Киевского патриархата, военный капеллан, протоиерей, отец Евгений (Орда).
Как отметил Валентин Мельничук, с приходом Радоницы все православные христиане поминают своих родных и близких, к сожалению навеки отошли в вечность. Эти памятные дни заставляют еще раз задуматься над смыслом земного бытия, острее, чем обычно, осознать истинную цену мира и человеческой жизни.
По словам оратора, самое трудное и самое трагичное испытания, может выпасть на долю человека, когда родители вынуждены прятать своих детей.
Вспоминая о мужестве и героизме земляков, погибших на востоке страны, защищая единство и территориальную целостность Родины, Валентин Мельничук отметил, что человек живет, пока о нем помнят. Именно поэтому, первый заместитель председателя областного совета призвал никогда не забывать имена героев, которые заплатили своей жизнью за свободу и мир на родной земле, и передавать потомкам воспоминания об их ратный подвиг и жертвенную победу.
К собравшимся обратились также жена капитана 1 отдельной танковой бригады (киборга) Владимира Титарчук, заместитель председателя областной общественной организации «Единая семья Черниговщины» Юлия Титарчук; ветеран АТО, председатель Союза ветеранов таможенной службы Украины Николай Сух; мама старшего солдата-гранатометника1-й отдельной гвардейской танковой бригады Николая Бруя, председатель общественной организации «Семья Воина» Людмила Бруй; мама младшего сержанта специального батальона милиции «Чернигов» Виктора Запеки, заместитель председателя общественной организации «Семья Воина» Елена Запека; заместитель начальника регионального центра радиоэлектронной разведки «Север» по работе с личным составом, ветеран АТО, председатель Черниговского городского совета ветеранов АТО и семей погибших Андрей Требух; мама старшего солдата 13-го отдельного мотопехотного батальона Павла Старченко, представитель общественной организации «Единая семья Черниговщины» Любовь Ярошенко; мама старшего солдата 13 отдельного мотопехотного батальона Владимира Близнюка, Елена Белеванцева; ветеран АТО, заместитель командира 13 мотопехотного батальона по вооружению, начальник технической части батальона, ныне - председатель Черниговской областной организации «Общество содействия обороны Украины» Игорь Бизган; мама старшего прапорщика, разведчика Черниговского пограничного отряда Игоря Нешка представительница общественной организации «Единая семья Черниговщины» Людмила Житникова.
Участники памятного мероприятия возложили цветы к последнему захоронения - могилы младшего сержанта отдельной радиолокационной роты 72-й бригады Дмитрия Пономаренко, с искренней надеждой на то, что это захоронение будет действительно последним.
В завершение дети героев выпустили в небо символические белые шарики - символы бессмертных душ наших погибших воинов.
Источник: pik.cn.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Корюковская трагедия - забвению не подлежит
Жертв крупнейшей нацистской карательной акции в Европе во время Второй мировой войны 1939-1945
Полиция Черниговщины обеспечила общественный порядок во время памятных меро ...
Ежегодно 29 января Украина чтит подвиг 300 студентов, лицеистов и свободного казачества, которые
На Варвинщине установлен памятный знак Защитникам Украины
В истории нашей Родины есть много событий и дат, которые свидетельствуют мужество, героизм,
В районном центре Черниговщины открыта Аллея Героев
«… И работал наш Герой Александр Найден, — вспоминает председатель совета ветеранской организации
В Чернигове прошел митинг по случаю 201-й годовщины со дня рождения Шевченк ...
По всей Украине прошли акции памяти Тараса Шевченко
Имя погибшего под Луганском черниговца Николая Бруя будут упоминать в молит ...
Имя погибшего под Луганском черниговца - 28-летнего Николая Бруя внесено в Синодик казацкой
Добавить комментарий!