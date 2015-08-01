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В Чернигове потребители без счетчиков будут платить за воду больше
- Сегодня, 18:45
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Исполнительный комитет Черниговского горсовета утвердил новые нормативы питьевого водоснабжения для потребителей КП "Черниговводоканал". Таким образом, черниговцы, не имеющие приборов учета, будут платить за воду в среднем на 15% больше.
Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.
"Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял решение об утверждении нормативов питьевого водоснабжения для потребителей КП "Черниговводоканал", в домохозяйствах которых не установлены счетчики воды", - говорится в сообщении.
Как рассказал на исполкоме руководитель КП "Черниговводоканал" Сергей Малявко, в последний раз нормативы потребления воды в городе утверждались в апреле 2014 года. Необходимость введения новых связана, прежде всего, с тем, что фактическое водопотребление населения, которое не имеет приборов учета, существенно превышает действующие нормы водопотребления.
Во время обсуждения данного вопроса отмечалось, что повышение нормативов будет побуждать население города к экономному расходованию воды и установки счетчиков.
Новые нормативы начнут действовать с 1 мая. Городской голова Владислав Атрошенко подсчитал, что после этого один потребитель, в среднем, будет платить 88 грн. на месяц вместо 69 грн.
В феврале т.г. Черниговский горсовет на 16-й сессии утвердила "Программу установки средств учета горячего и холодного водоснабжения жителям города Чернигова на 2017-2020 годы", ориентированную на тех, кто получает субсидию. На сегодня документы на участие в ней (то есть, установка счетчиков за счет городского бюджета) предоставили около 800 абонентов.
Кстати, процент установки индивидуальных водосчетчиков в Чернигове ниже, чем во многих других городах Украины и составляет 68%.
Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.
"Исполнительный комитет Черниговского городского совета принял решение об утверждении нормативов питьевого водоснабжения для потребителей КП "Черниговводоканал", в домохозяйствах которых не установлены счетчики воды", - говорится в сообщении.
Как рассказал на исполкоме руководитель КП "Черниговводоканал" Сергей Малявко, в последний раз нормативы потребления воды в городе утверждались в апреле 2014 года. Необходимость введения новых связана, прежде всего, с тем, что фактическое водопотребление населения, которое не имеет приборов учета, существенно превышает действующие нормы водопотребления.
Во время обсуждения данного вопроса отмечалось, что повышение нормативов будет побуждать население города к экономному расходованию воды и установки счетчиков.
Новые нормативы начнут действовать с 1 мая. Городской голова Владислав Атрошенко подсчитал, что после этого один потребитель, в среднем, будет платить 88 грн. на месяц вместо 69 грн.
В феврале т.г. Черниговский горсовет на 16-й сессии утвердила "Программу установки средств учета горячего и холодного водоснабжения жителям города Чернигова на 2017-2020 годы", ориентированную на тех, кто получает субсидию. На сегодня документы на участие в ней (то есть, установка счетчиков за счет городского бюджета) предоставили около 800 абонентов.
Кстати, процент установки индивидуальных водосчетчиков в Чернигове ниже, чем во многих других городах Украины и составляет 68%.
Источник: ukrinform.ru
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