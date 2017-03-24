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В Чернигове состоится фестиваль-конкурс "Ангелы света"

  • Автор:news
  • Вчера, 17:00
  • Просмотров: 28
В Чернигове состоится фестиваль-конкурс "Ангелы света"28 апреля в Кино-культурном художественном центре национально-патриотического воспитания детей и молодежи по адресу г.. Чернигов, ул. Магистратская, 3 состоится Черниговский областной фестиваль-конкурс украинской патриотической песни и поэзии времен Революции Достоинства и АТО «АНГЕЛЫ СВЕТА».

Фестиваль ставит целью: популяризации авторских песенных и поэтических произведений национально-патриотического направления, а также произведений, воспевающих победу, мужество и подвиги наших воинов-защитников периода Революции Достоинства и АТО, воспитание у подрастающего поколения любви к родному краю, выявление и поддержка молодых и талантливых авторов-исполнителей среди участников АТО и общественности.

Также одной из главных задач данного мероприятия является формирование национального сознания, укрепления и воспитания у молодого поколения национальной идеи через авторскую украинскую патриотическую песню и поэзию.

Главными задача фестиваля является пропаганда и развитие в молодежной среде авторской украинской патриотической песни и поэзии, объединение усилия государственных учреждений и общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения и молодежи, выявления и доведения до широкой общественности авторской украинской патриотической песенного творчества и поэзии, а также поддержка творческих талантов молодежи, армейцев и участников АТО.

Ведущие организаторы фестиваля: Департамент культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОГА, Обланий методический центр учебных заведений культуры и искусств, Кино-культурный художественный центр патриотического воспитания детей, юношества и молодежи и Черниговский областной военный комиссариат.

Черниговский областной фестиваль украинской патриотической песни и поэзии времен Революции Достоинства и АТО «АНГЕЛЫ СВЕТА» начнет свою работу с 10.00 Конкурсные прослушивания в помещении Кино-культурного художественного центра по национально-патриотического воспитания детей и молодежи (Голубая зал), а также в рамках проведения фестиваля в холле Кино-культурного художественного центра пройдут выставки
на лучшую живописную композицию, графическую композицию и другие стили декоративно-прикладного искусства на темы революции Достоинства и АТО, фото- выставка «Украина победит» (на основе фоторабот с фронта АТО),
выставка лучших рисунков детей ООШ Чернигова «Наши герои» и выставка вещей и оружия погибших героев участников АТО «Непокоренные».

Информацию подготовил автор проекта, ведущий методист по музыкальному жанру «Областного методического центра культуры и искусств»
Владимир Макеевшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: gorod.cn.ua

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