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Дорогу по проспекту Мира перекроют почти на месяц из-за ремонтных работ
- Вчера, 17:30
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Дорога по проспекту Мира (от ул. Мартина Небабы до ул. Казацкой) будет перекрыта круглосуточно на период с 10 мая по 31 мая 2017 включительно.
Соответствующее решение выносится на рассмотрение исполнительного комитета Черниговского городского совета завтра, 25 мая.
Причиной перекрытия является капитальный ремонт этого участка дороги.
Отмечается, что на этом отрезке дороги будут установлены дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движения, согласованной в управлении патрульной полиции в г.. Чернигове.
Как ранее сообщал ПИК, капитальный ремонт дороги по проспекту Мира обойдется городскому бюджету на 22 миллиона гривен дороже. Теперь общая смета составит 27500000 гривен.
В то же время, как ранее говорил начальник Управления ЖКХ Ярослав Куц, в прошлом году на этом участке было выполнено работ на сумму около 5000000 гривен. В то же время, он заявлял, что в 2017 году на ремонт проспекта Мира уже заложено 14000000 гривен.
Отметим, что тендер на проведение данных работ уже объявлен и условия в нем прописаны под компании, которые принадлежат к воздействию городского головы Владислава Атрошенко. Это подчеркивал общественный активист Александр Гашпар
Соответствующее решение выносится на рассмотрение исполнительного комитета Черниговского городского совета завтра, 25 мая.
Причиной перекрытия является капитальный ремонт этого участка дороги.
Отмечается, что на этом отрезке дороги будут установлены дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движения, согласованной в управлении патрульной полиции в г.. Чернигове.
Как ранее сообщал ПИК, капитальный ремонт дороги по проспекту Мира обойдется городскому бюджету на 22 миллиона гривен дороже. Теперь общая смета составит 27500000 гривен.
В то же время, как ранее говорил начальник Управления ЖКХ Ярослав Куц, в прошлом году на этом участке было выполнено работ на сумму около 5000000 гривен. В то же время, он заявлял, что в 2017 году на ремонт проспекта Мира уже заложено 14000000 гривен.
Отметим, что тендер на проведение данных работ уже объявлен и условия в нем прописаны под компании, которые принадлежат к воздействию городского головы Владислава Атрошенко. Это подчеркивал общественный активист Александр Гашпар
Источник: pik.cn.ua
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