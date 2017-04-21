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Супруга Президента посетила Чернигов
- Вчера, 18:00
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Первая леди страны, Марина Анатольевна Порошенко, посетила 21 апреля Черниговскую область, а в рамках рабочего визита, супруга Президента побывала в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания.
Марина Порошенко приняла участие в специализированном трехдневном тренинге - «Инклюзивное образование - уровень сознания нации», который состоялся при содействии Благотворительного Фонда Порошенко. Учебный курс тренинга прошли более 70 специалистов из нашей области.
Так, Миненко Лариса с Бобровицкой школы, отрываясь от занятий, поделилась впечатлениями и рассказала, что трехдневный тренинг был очень полезен, она переполнена впечатлений и готова делиться приобретенным опытом с коллегами.
Марина Анатольевна сообщила, что Черниговская область входит в пятерку областей, в которых системно внедряться инклюзивное образование. Запорожская, Днепропетровская, Житомирская, Хмельницкая и, конечно же, Черниговская области работают и будут работать над созданием и развитием образовательной среды в общеобразовательных школах для детей с потребностями.
Марина Порошенко и Валерий Кулич подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию инклюзивного образовательного среды в Черниговской и супруга Президента вручила председателю облгосадминистрации дизайн-проект современной Медиатеки.
Статистика говорит, что сегодня на Черниговщине только 11% школ предоставляют образовательные услуги по инклюзивной формой обучения - 62 учебных заведения. В них учится 116 учеников с особыми образовательными потребностями, однако только 29% «особых» детей региона охвачены инклюзии.
* Инклюзия - процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме. И прежде всего имеющих трудности в физическом или умственном развитии. Этот процесс предусматривает разработку и применение конкретных решений, которые помогут каждому человеку равноценно участвовать в общественной жизни. Понятие инклюзии можно сравнить с понятием интеграция.
Супруга Президента также прокомментировала ситуацию, которая произошла с черниговскими подростками: «Это неприятная история, действительно, которой надо заниматься. Я знаю, что уже проводились заседания за круглым столом в администрации области, где этот вопрос рассматривался и уже были оговорены те меры, которые будут проводиться в области для того чтобы предотвратить жестокости среди детей, но это проблема более комплексная и очень жаль, что это происходило не где в безлюдном городе, а вокруг были многоэтажки, очень много людей видели и никто не остановил, никто не хотел вмешиваться. Мы должны понимать, что дети - это отражение нас, взрослых. Мы все, каждый на своем месте не должны быть равнодушными к таким проблемам, мы должны заниматься детьми, а не отворачиваться от них и тогда будет все в порядке ».
Марина Порошенко приняла участие в специализированном трехдневном тренинге - «Инклюзивное образование - уровень сознания нации», который состоялся при содействии Благотворительного Фонда Порошенко. Учебный курс тренинга прошли более 70 специалистов из нашей области.
Так, Миненко Лариса с Бобровицкой школы, отрываясь от занятий, поделилась впечатлениями и рассказала, что трехдневный тренинг был очень полезен, она переполнена впечатлений и готова делиться приобретенным опытом с коллегами.
Марина Анатольевна сообщила, что Черниговская область входит в пятерку областей, в которых системно внедряться инклюзивное образование. Запорожская, Днепропетровская, Житомирская, Хмельницкая и, конечно же, Черниговская области работают и будут работать над созданием и развитием образовательной среды в общеобразовательных школах для детей с потребностями.
Марина Порошенко и Валерий Кулич подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию инклюзивного образовательного среды в Черниговской и супруга Президента вручила председателю облгосадминистрации дизайн-проект современной Медиатеки.
Статистика говорит, что сегодня на Черниговщине только 11% школ предоставляют образовательные услуги по инклюзивной формой обучения - 62 учебных заведения. В них учится 116 учеников с особыми образовательными потребностями, однако только 29% «особых» детей региона охвачены инклюзии.
* Инклюзия - процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме. И прежде всего имеющих трудности в физическом или умственном развитии. Этот процесс предусматривает разработку и применение конкретных решений, которые помогут каждому человеку равноценно участвовать в общественной жизни. Понятие инклюзии можно сравнить с понятием интеграция.
Супруга Президента также прокомментировала ситуацию, которая произошла с черниговскими подростками: «Это неприятная история, действительно, которой надо заниматься. Я знаю, что уже проводились заседания за круглым столом в администрации области, где этот вопрос рассматривался и уже были оговорены те меры, которые будут проводиться в области для того чтобы предотвратить жестокости среди детей, но это проблема более комплексная и очень жаль, что это происходило не где в безлюдном городе, а вокруг были многоэтажки, очень много людей видели и никто не остановил, никто не хотел вмешиваться. Мы должны понимать, что дети - это отражение нас, взрослых. Мы все, каждый на своем месте не должны быть равнодушными к таким проблемам, мы должны заниматься детьми, а не отворачиваться от них и тогда будет все в порядке ».
Источник: gorod.cn.ua
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