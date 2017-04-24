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Обустроили зону отдыха
- Вчера, 18:20
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Этой весной в парке Матери и ребенка появилась благоустроенная зона отдыха, где могут проводить свой досуг как взрослые, так и дети. Кладку на реке Быстрица построили благодаря инициативе администратора интернет-сообщества «подслушанных в Бобровице» Вадима Самборского. В его замысла охотно присоединилась небезразлична молодежь Бобровице.
Деньги на строительство - а это более сорока тысяч гривен собирали почти четыре месяца, а работы начали, когда река еще была покрыта льдом. Работали все, кто любит свой город. Менее чем за месяц произошло такое ожидаемое открытие. Изюминкой проекта является лавка влюбленных, на которой можно часами любоваться красивыми пейзажами. А еще организаторы изготовили табличку с именами всех, кто не пожалел денег для доброго дела. А это триста человек!
Приятно, что не осталось в стороне и местное коммунальное предприятие «Горстрой благоустройство». Активно помогали техникой, предоставили помещение для сварочных работ. А также установили шесть скамеек рядом с кладкой. Недавно и песок завезли для пляжной зоны. На очереди - раздевалка и туалет.
Городским советом восстановлено освещение и установлена камера видеонаблюдения. Теперь желающих насорить видеть и в полиции, и в мэрии. Если вы не присоединились к активной молодежи города, не работали над благоустройством территории и не пожертвовали ни одной гривны, просьба единственное: не будьте вандалами и не сорите!
Деньги на строительство - а это более сорока тысяч гривен собирали почти четыре месяца, а работы начали, когда река еще была покрыта льдом. Работали все, кто любит свой город. Менее чем за месяц произошло такое ожидаемое открытие. Изюминкой проекта является лавка влюбленных, на которой можно часами любоваться красивыми пейзажами. А еще организаторы изготовили табличку с именами всех, кто не пожалел денег для доброго дела. А это триста человек!
Приятно, что не осталось в стороне и местное коммунальное предприятие «Горстрой благоустройство». Активно помогали техникой, предоставили помещение для сварочных работ. А также установили шесть скамеек рядом с кладкой. Недавно и песок завезли для пляжной зоны. На очереди - раздевалка и туалет.
Городским советом восстановлено освещение и установлена камера видеонаблюдения. Теперь желающих насорить видеть и в полиции, и в мэрии. Если вы не присоединились к активной молодежи города, не работали над благоустройством территории и не пожертвовали ни одной гривны, просьба единственное: не будьте вандалами и не сорите!
Источник: gorod.cn.ua
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