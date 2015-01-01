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Жертва избиения подростками Полина Малоштан хочет стать популярной
- Сегодня, 11:39
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Жертва агрессивных черниговский подростков Полина Малоштан хочет стать видеоблоггер. Об этом сообщает Depo.ua.
Школьница, чье имя на протяжении апреля не сходило с центральных телеканалов, в социальной сети проводит опрос, стоит ли ей создавать собственный канал на YouTube. На вопрос, что будет публиковать на нем, Полина говорит, что это будет влоги (видеоблог, где авторы делятся своими впечатлениями, рассказывают о своих будничных делах, комментируют новости и т.д., - Авт.) И разговорное видео.
Сейчас Полина Малоштан находится в больнице в Киеве. Ранее правозащитник Николай Кулеба сообщал, что девочка боится возвращаться в родной Чернигов, потому что боится расправы.
Школьница, чье имя на протяжении апреля не сходило с центральных телеканалов, в социальной сети проводит опрос, стоит ли ей создавать собственный канал на YouTube. На вопрос, что будет публиковать на нем, Полина говорит, что это будет влоги (видеоблог, где авторы делятся своими впечатлениями, рассказывают о своих будничных делах, комментируют новости и т.д., - Авт.) И разговорное видео.
Сейчас Полина Малоштан находится в больнице в Киеве. Ранее правозащитник Николай Кулеба сообщал, что девочка боится возвращаться в родной Чернигов, потому что боится расправы.
Источник: depo.ua
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