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На «Золотом берегу» снова хотят пилить деревья
- Сегодня, 12:02
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Управление жилищно-коммунального хозяйства на городском пляже «Золотой берег» планирует снести 10 деревьев, согласно акту обследования зеленых насаждений от 24 апреля 2017 года, без уплаты восстановительной стоимости в связи с реконструкцией городского пляжа «Золотой берег» (благоустройство хозяйственных, спортивных и детских площадок).
Об этом сообщается на сайте Черниговского городского совета в разделе «Проекты решений». Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя городского головы Черненко А. В. Этот вопрос будет рассмотрен на очередной сессии городского совета.
Об этом сообщается на сайте Черниговского городского совета в разделе «Проекты решений». Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя городского головы Черненко А. В. Этот вопрос будет рассмотрен на очередной сессии городского совета.
Источник: http://cheline.com.ua
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