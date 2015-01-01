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На «Золотом берегу» снова хотят пилить деревья

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 26
На «Золотом берегу» снова хотят пилить деревьяУправление жилищно-коммунального хозяйства на городском пляже «Золотой берег» планирует снести 10 деревьев, согласно акту обследования зеленых насаждений от 24 апреля 2017 года, без уплаты восстановительной стоимости в связи с реконструкцией городского пляжа «Золотой берег» (благоустройство хозяйственных, спортивных и детских площадок).

Об этом сообщается на сайте Черниговского городского совета в разделе «Проекты решений». Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя городского головы Черненко А. В. Этот вопрос будет рассмотрен на очередной сессии городского совета.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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