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В Черниговской области мужчина утонул в собственном водоеме
- Сегодня, 12:33
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23 апреля в 16:00 в Службу спасения «101» в Коропском районе Черниговской области поступило сообщение о том, что в районном центре на ул. Лесной на собственном приусадебном участке в искусственном водоеме утонул 56-летний хозяин.
Как выяснилось, мужчина пошел к пруду еще 22 апреля, однако назад не вернулся. Обстоятельства трагического случая и причину смерти выясняют правоохранительные органы.
В связи с этим, Управление ГСЧС Украины в Черниговской области обращается к населению с настоятельной просьбой соблюдать правила пребывания у водоемов и не рисковать собственной жизнью.
Как выяснилось, мужчина пошел к пруду еще 22 апреля, однако назад не вернулся. Обстоятельства трагического случая и причину смерти выясняют правоохранительные органы.
В связи с этим, Управление ГСЧС Украины в Черниговской области обращается к населению с настоятельной просьбой соблюдать правила пребывания у водоемов и не рисковать собственной жизнью.
Источник: 0462.ua
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