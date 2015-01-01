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В Черниговской области мужчина утонул в собственном водоеме

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:33
  • Просмотров: 26
23 апреля в 16:00 в Службу спасения «101» в Коропском районе Черниговской области поступило сообщение о том, что в районном центре на ул. Лесной на собственном приусадебном участке в искусственном водоеме утонул 56-летний хозяин.

Как выяснилось, мужчина пошел к пруду еще 22 апреля, однако назад не вернулся. Обстоятельства трагического случая и причину смерти выясняют правоохранительные органы.

В связи с этим, Управление ГСЧС Украины в Черниговской области обращается к населению с настоятельной просьбой соблюдать правила пребывания у водоемов и не рисковать собственной жизнью.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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