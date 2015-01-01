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Поисково-патриотические клубы начали нынешний сезон. В Черниговском районе вблизи села Ровнополье активисты нашли и подняли останки тела погибшего воина времен Второй мировой войны.
Скорее всего, это участник обороны Чернигова осенью 1941-го года.
Один из активистов поискового клуба «Патриот» во время самостоятельной разведки в поле недалеко от села Равнополье Черниговского района обнаружил останки тела погибшего солдата периода Второй мировой войны.
Известно, что в этой местности шли бои в сентябре 1941 года во время обороны Чернигова.
Уже после Пасхи исследователи решили поднять останки тела для перезахоронения.
Их удалось обнаружить благодаря тому, что металлоискатель среагировал на стальную каску, закопанную рядом.
Кроме этого, найдены только мелкие предметы: несколько монет и остатки кожаного ремня. Медальона с документами нет, поэтому невозможно и установить личность погибшего бойца.
Поблизости расположен маленький хутор Пятихатки (другое название - Николаевский хутор) Халявинского сельского совета. Его жительница рассказывает, что ей и соседям известны и еще несколько мест захоронений погибших солдат и мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами во время оккупации.
Поисковый клуб «Патриот», основанный в свое время известным историком и краеведом Герардом Кузнецовым, таким образом начал нынешний сезон.
В этом году - скорее всего, летом - планируют в частности провести раскопки в Новгород-Северском районе.
В случаях, когда при останках погибших находят документы, об этом, конечно, сообщают потомкам.
И тогда, как говорят исследователи, для этой семьи мировая война наконец закончится.
Возле Равнополья Черниговского района нашли тело солдата
- Сегодня, 13:02
- Просмотров: 25
Поисково-патриотические клубы начали нынешний сезон. В Черниговском районе вблизи села Ровнополье активисты нашли и подняли останки тела погибшего воина времен Второй мировой войны.
Скорее всего, это участник обороны Чернигова осенью 1941-го года.
Один из активистов поискового клуба «Патриот» во время самостоятельной разведки в поле недалеко от села Равнополье Черниговского района обнаружил останки тела погибшего солдата периода Второй мировой войны.
Известно, что в этой местности шли бои в сентябре 1941 года во время обороны Чернигова.
Уже после Пасхи исследователи решили поднять останки тела для перезахоронения.
Их удалось обнаружить благодаря тому, что металлоискатель среагировал на стальную каску, закопанную рядом.
Кроме этого, найдены только мелкие предметы: несколько монет и остатки кожаного ремня. Медальона с документами нет, поэтому невозможно и установить личность погибшего бойца.
Поблизости расположен маленький хутор Пятихатки (другое название - Николаевский хутор) Халявинского сельского совета. Его жительница рассказывает, что ей и соседям известны и еще несколько мест захоронений погибших солдат и мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами во время оккупации.
Поисковый клуб «Патриот», основанный в свое время известным историком и краеведом Герардом Кузнецовым, таким образом начал нынешний сезон.
В этом году - скорее всего, летом - планируют в частности провести раскопки в Новгород-Северском районе.
В случаях, когда при останках погибших находят документы, об этом, конечно, сообщают потомкам.
И тогда, как говорят исследователи, для этой семьи мировая война наконец закончится.
Источник: 0462.ua
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