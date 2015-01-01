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«Черниговгаз» показал высший пилотаж работы в условиях ЧП

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:23
  • Просмотров: 25
«Черниговгаз» показал высший пилотаж работы в условиях ЧП
20 апреля 2017 года на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Черниговгаз» провело соревнования по ликвидации чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба «Черниговгаз».

В ходе соревнований бригады аварийной службы газа отработали взаимодействие во время локализации пожара на газифицированном объекте и оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

По легенде учений, на газифицируемом объекте случился пожар. Случайный прохожий получил ранение - сломал голень. За считанные минуты на место происшествия прибыла аварийная бригада. Газовики ликвидировали пожар и оказали доврачебную помощь пострадавшему - провели обзор, обезболили место перелома, наложили шину и транспортировали к машине скорой помощи.

В газовой компании периодическая проверка знаний и оперативности работы специалистов, в том числе их медицинская подготовка, проводится раз в год. Однако, владеть только теоретическими знаниями - недостаточно.

Именно поэтому «Черниговгаз» проводит практические тренировки во время которых специалисты могут отработать свои навыки и применить знания на практике.

Мероприятие было приурочено празднованию всемирного Дня охраны труда. Учитывая то, что техническому персоналу «Черниговгаза» приходится постоянно работать в условиях повышенной опасности, компания уделяет большое внимание популяризации данной темы.

Кроме контроля за соблюдением правил безопасности на рабочем месте, предприятие финансирует ряд программ, направленных на предупреждение производственного травматизма и улучшение условий труда газовиков.

Так, в 2016 году на их реализацию было потрачено более 1,5 млн грн.

Крупнейшие статьи расходов - это приобретение спецодежды, спецобуви и средствиндивидуальной защиты - почти 1 млн грн., проведение медицинских осмотров - 66,5 тыс. грн, а также целевые обучение по охране труда - 36 тыс. грн.

Напомним, что уже третью неделю к ряду «Черниговгаз» устраняет утечку газа в доме на ул. Пирогова, 1.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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